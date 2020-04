Coronavirus.- El Consell no aplicarà el permís retribuït als funcionaris i descarta que hagen de recuperar hores

20M EP

La Generalitat no aplicarà finalment als funcionaris valencians el permís retribuït recuperable que estableix el decret del Govern central que va paralitzar tota activitat no essencial per la pandèmia del coronavirus, com tampoc valora que hagen de recuperar les hores no treballades durant l'estat d'alarma.