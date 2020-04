Coronavirus.- Sanitat al·lega al jutge que "reparteix el que té" entre hospitals i aporta dades de contractes i material

Aquest divendres s'ha celebrat en un Jutjat social de València una vista després que la passada setmana ordenara a la Conselleria de Sanitat proveir de material sanitari a centres i hospitals "en un termini de 24 hores". I va adoptar aquesta mesura després de sol·licitar-ho la CESM CV.

Davant d'aquesta resolució, l'Advocacia de la Generalitat ha demanat al jutge que cesse les mesures cautelaríssimes adoptades en relació amb eixe termini concret -la decisió es coneixerà la setmana vinent- i ha al·legat que "reparteix tot el que té" per a fer front al coronavirus.

L'Advocacia ha reconegut que actualment no està tot cobert, però ha incidit que tot el que va obtenint, bé amb compra directa o a través de Madrid, es reparteix "immediatament". En aquest punt ha fet un incís i ha recordat que va haver-hi una aturada en l'obtenció del material quan l'Executiu va assumir eixa competència que fins aleshores estava en mans de les comunitats autònomes.

Així, ha reiterat que "tot" el que ha estat en mans de la Conselleria, s'ha fet "tan bé com siga possible i en el menor temps" per a causar menys dany. Per a justificar-ho, l'Advocacia ha aportat diferent documentació sobre comandes i entrega de material, així com un informe de Sanitat.

Ha assenyalat que no existeix un problema de voluntat de no voler repartir més material, sinó de mercat, ja que tothom està fent comandes al major productor que hi ha, és a dir, la Xina, i el mateix tarda a arribar uns terminis. A més, ha recordat que altres àmbits com el sociosanitari o les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat també necessiten equips de protecció.

NO SUFICIENT

Per la seua banda, testimonis han afirmat que hi ha hagut falta de material en centres durant 10 o 15 dies, encara que ara pareix que ha arribat un poc més, però no el suficient.

El secretari general de CESM CV, Andrés Cánovas, ha lamentat, en declaracions a Europa Press, que la Conselleria els haja acusat de fer alarmisme, perquè únicament han "dit la realitat" de la situació.

Cánovas ha criticat que encara fa falta "molt" de material "de tot tipus" perquè els sanitaris puguen treballar en condicions de seguretat i ha indicat que el nombre de mascaretes que es diu és "insuficient" per a les entre 55.000 i 60.000 persones d'aquest sector. Finalment, ha mostrat el seu desig que l'Administració siga "àgil, ràpida i subministre tot al més prompte possible", ha remarcat.