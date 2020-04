La Unió detecta un aumento de daños en los cultivos por la proliferación de especies cinegéticas

En determinadas zonas del interior de la Comunitat se observa sobre todo esa mayor población de determinadas especies cinegéticas que originan daños a cultivos como el cereal, almendro o vid, entre otros. Además, es ahora en primavera cuando estas especies más incrementan su población, según ha señalado en un comunicado la Unió.

Dentro de las actividades suspendidas tras la declaración del estado de alarma, como publicó la Conselleria de Agricultura el pasado 20 de marzo, se encuentran las de caza y pesca, en un primer momento hasta el 28 de marzo y a partir de esa fecha con una nueva prórroga especificando que está prohibida excepto "si de esta suspensión se derivaran situaciones de riesgo para las personas, la salud pública o la agricultura, se podrán adoptar medidas puntuales, justificadas y de carácter excepcional" según la organización que señala que esta definición "tan ambigua" es difícil de aplicar en estos momentos.

La suspensión se extiende a todos los concursos y competiciones de pesca, que conllevan concentraciones de personas, y a cualquier acción de caza recogida en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre. Incluye por tanto también a la caza por razones de control, gestión, científicas o educativas.

ABRIR TEMPORADA CAZA TRAS FIN CONFINAMIENTO

La Unió ha indicado que pedirá la apertura de la temporada de caza y controles oficiales a la finalización del confinamiento de mayor restricción. En esta época la caza permitida es de modalidades donde el cazador va solo o con un guía y en el caso del control poblacional del conejo, especie que provoca mayores daños en el campo, hasta el 15 de junio únicamente se puede cazar con escopeta, con escopeta y hurón, con hurón y redes, al salto y a la espera.

En todos estos casos o bien el cazador está solo, o la distancia entre cazadores suele superar los 50 metros por seguridad o si hay dos cazadores uno está en un sitio y otro en otro apartado también. Por ello retomar tanto la temporada de caza como los controles poblacionales nada más levantarse el confinamiento más restrictivo no entraña mayor peligro y se reducirían así los daños en el sector agrario.

Por otra parte, la organización ha explicado que en la actualidad los daños por fauna quedan cubiertos por las diferentes líneas de seguro, pero el siniestro mínimo del 20% y la franquicia que varía en función de las opciones hace que en muchas ocasiones la indemnización sea nula o tan baja que no cubra los daños ocasionados en la explotación.

Por ello, ha solicitado de forma excepcional que todos los daños ocasionados en la duración del estado de alarma, y mientras no se reactive la caza, que Agroseguro realice el total de peritaciones por daños por fauna, aunque no lleguen al Siniestro Mínimo Indemnizable y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una línea de ayudas que se haga cargo de las franquicias no liquidadas por Agroseguro a los agricultores.