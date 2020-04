Coronavirus.- Oltra: "Quan veig les comunitats més afectades em dol el cor, siguen del partit que siguen"

En la roda de premsa després del ple del Consell, Oltra ha volgut matisar les seues paraules de la setmana passada, quan es va preguntar què hauria passat si la pandèmia s'haguera deslligat al 2015, per a remarcar que es referia al fet que s'haurien donat "moltes més dificultats" i reconéixer que probablement no es va explicar bé.

La també coportaveu de Compromís ha rebutjat "la interpretació que s'ha fet que amb el govern anterior (PPCV) s'haguera mort molta més gent". "Vull negar-ho rotundament: ni ho pense, ni ho sent, ni ho diria mai, perquè em pareix d'una mesquinesa terrible", ha recalcat.

Per contra, ha precisat que el sistema de protecció social de la Comunitat Valenciana "l'haguera tingut més difícil l'any 2015, però també fa cinc anys". Ha tornat a destacar que és un model "en construcció" amb el qual el govern del Botànic vol donar "musculatura" als serveis socials, "la quarta pota i la germaneta pobra de l'Estat del Benestar".

Oltra, també consellera de Polítiques Inclusives, ha insistit que el Consell està centrat a gestionar la pandèmia i que "l'anàlisi, les reformes, les crítiques, l'autocrítica i tot el que faça falta és posterior, quan hi haja dades per a fer-ho". "Tot el que haja de vindre vindrà després", ha mantingut, perquè "ara no és moment de partidisme".

"En una emergència sense precedents, políticament hem de cooperar. Quan veig altres comunitats, m'és igual qui les governe, sobretot les més afectades per aquest maleït virus, em dol el cor i pense en l'angoixa que han de patir eixos governants, siguen del partit que siguen", ha asseverat, reiterant que és una cosa que mai diria perquè seria "absolutament mesquina".