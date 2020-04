Alexis Ledgard, presunto hijo de Bigote Arrocet, estalla contra el cómico: "Se ha ido de España para huir del coronavirus"

Alexis Ledgard y Edmundo Arrocet están cada día más distanciados. Tras la cancelación del juicio por la demanda de paternidad, el presunto hijo del humorista chileno carga contra él por haberse marchado a Panamá un día antes de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus.

"Él se dio cuenta de la pandemia, se largó y ahora lo va a pasar mal porque allí está mal. Él hizo una irresponsabilidad muy grande pensando que solo pasaría aquí en España y se fue. Él no es que tenga negocios, es comisionista y seguramente esos son sus negocios, pero qué casualidad que fuera justo el día de antes de la pandemia. Él huye de los problemas siempre. Solo sale del país para no tributar aquí, es lo único" contó Ledgard, muy molesto, a Diez Minutos.

Además, añadió que el ex de María Teresa Campos se negó a comprarle una furgoneta: "Se ha ido para huir del coronavirus y para cumplir con la ley aquí en España. Él no tributa aquí. Tiene que estar 181 días fuera de España para no declarar aquí; si no, él me hubiera avalado y hubiese presentado su renta", dijo, asegurando que suele llamarle "cobarde" por "no hablar" y "hacer el ridículo".

Pero el enfado del presunto hijo del cómico no se queda ahí, ya que este tampoco acepta que Arrocet le insista en que se reconcilie con su madre: "Capitán, espero que estés bien. Me imagino que con los tiempos que vienen y lo que está pasando sería bueno que te acercaras a tu madre y se perdonaran mutuamente", le dijo Bigote en un mensaje. "Es un sinvergüenza", valoró Legard.

Tras estas declaraciones, la situación entre el chileno y su presunto hijo se tambalea por momentos. "Me parece muy mal que me ofreciera el apellido hace cuatro años, que salió de él y ahora ni siquiera me quisiera dar la paternidad cuando se la pedí", opinó el madrileño, que no es la primera vez que le reprocha a Arrocet su actitud: "Es alucinante que ni siquiera quiera conocerme", sentenció.

El pasado 18 de marzo debía celebrarse la vista que decidiría si Bigote Arrocet es padre de Alexis Ledgard. El cómico ya lo había reconocido públicamente como tal, pero la filiación debe establecerla una sentencia. Bigote se hizo la prueba de ADN en segunda convocatoria tras no acudir a su primera cita en el Instituto Nacional de Toxicología. De momento, todavía no se saben los resultados.