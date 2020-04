El Teatre Principal de Palma pone a disposición de los espectadores en su web las obras 'Mar de fons' e 'In ex cloure'

Según ha indicado este viernes el Consell de Mallorca, además de estas también se pueden visionar 'La comèdia dels errors', 'La classe', 'Comviure', 'Nadie va a los cumpleaños en verano', 'Sentinel' y 'La nit de Catalina Homar'.

'Mar de fons', que se estrenó en la Sala Gran el 26 de enero de 2019, es una producción del Teatre Principal de Palma y el Teatre Lliure de Barcelona con Iguana Teatre. La historia se desarrolla en el verano de 1936, cuando las tropas republicanas desembarcaron en las costas del levante mallorquín para recuperar la isla, que se había posicionado al lado del alzamiento militar.

Dirigida por Pere Fullana, la obra es fruto del trabajo de un equipo de dramaturgos formado por el mismo Fullana, Jaume Miró, Carmen Planells y Aina Salom y está interpretada por Maria Bauçà, Rodo Gener, Lluqui Herrero, Albert Mèlich, Carles Molinet y Rosa Serra.

Por su parte, 'In ex cloure' se estrenó el 14 de septiembre en la Sala Petita como lectura dramatizada. Se trata de una pieza de investigación contemporánea de Jaume Miró, en la que hace una reflexión sobre preguntas que hasta ahora no se han podido plantear a través de la historia de una familia.