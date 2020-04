Coronavirus.- El termini de presentació de llistes per a participar voluntàriament en la Tomatina 2020 queda suspès

20M EP

El termini de presentació de llistes per a participar com a voluntari a dalt del camió durant la Tomatina 2020 ha quedat suspès durant l'Estat d'Alarma decretat pel Govern com a conseqüència del coronavirus, segons ha informat en un comunicat la regidora de Turisme i Tomatina de l'Ajuntament de Bunyol (València), María Vallés.