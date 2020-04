AMP.-Coronavirus.- Les altes, 592, superen per primera vegada als morts, 511, encara que són 68 més en les últimes hores

Així ho ha indicat aquest divendres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana, en la qual ha destacat que estem en "un altiplà", ja que el ritme d'ingressos i l'ocupació de llits UCI està "estable" davant del creixement exponencial de fa una setmana, però encara no se sap si "l'evolució serà a l'alça o es quedarà estancada".

El que sí que és cert, ha recalcat, és que les mesures engegades i el confinament social "s'estan traslladant a les dades". Per açò, ha pregat a la població: "No cal baixar la guàrdia, per favor, cal seguir confinats i esperançats perquè aquesta batalla l'hem de guanyar", ha subratllat.

Barceló ha apuntat que no pot dir fins a quan ha de durar aquest confinament, però ha insistit a la població que ho respecte. "Que ningú arrisque i pose en joc la salut d'altres persones", ha reclamat.

Així, dels 316 nous contagis registrats en les últimes hores, 43 s'han detectat en la província de Castelló, 125 a Alacant i 148 a València.

Actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 6.642. D'ells, 740 corresponen a Castelló, 2.445 a Alacant i 3.439 a València. D'eixe total de positius hi ha 2.064 persones ingressades, 111 menys que el dijous: 219 a Castelló (43 en la UCI), 740 a Alacant (144 en la UCI) i 1.105 a València (199 en la UCI).

També s'han produït a data de hui 592 altes (160 més que la jornada anterior): 348 en la província de València, 209 en la d'Alacant i 35 en la de Castelló, amb el que, per primera vegada, la xifra de persones curades supera "als tristament morts".

Respecte a les 511 defuncions, la consellera Barceló ha detallat que 219 s'han produït en la província d'Alacant, 242 en la de València i 50 en la província de Castelló.

Amb aquestes xifres d'ingressos i altes, existeixen a data d'aquest divendres 276 llits UCI lliures en els hospitals valencians, 22 més que aquest dijous, i l'ocupació segueix baixant i se situa en el 67,45 per cent davant del 71,4% d'ahir, segons les dades de la consellera.

El nombre de professionals sanitaris que han donat positiu a la Comunitat Valenciana ascendeix a 1.100: 133 en la província de Castelló, 472 en la d'Alacant i 495 en la de València. Així mateix, hi ha 2.252 en quarantena.

Les proves negatives realitzades ascendeixen a 18.647 i hi ha 2.209 sanitaris jubilats menors de 70 anys i estudiants graduats sense especialitat s'han apuntat a la borsa de voluntaris.

RESIDÈNCIES

Pel que fa a la situació de les residències, s'han detectat casos en 90 instal·lacions de la Comunitat Valenciana, en grau "diferent i dispar": hi ha contagiats 604 residents i 176 treballadors. Han mort 131 residents fins a hui, 13 més que aquest dijous.

Per províncies, hi ha 12 residències a Castelló amb casos, 24 a Alacant i 55 a València, i huit d'elles es troben sota vigilància del personal sanitari, una més que aquest dijous: el centre Parqueluz de Catarroja. En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L'Acollida de València, la residència Savia de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.

Barceló ha destacat que encara hi ha marge de maniobra per a poder créixer en llits UCI en molts hospitals, encara que no en tots, però ha insistit que aquests llits s'aborda com un únic recurs autonòmic i si és necessari es deriven urgències d'un departament a un altre.

Així, ha explicat que conforme arriben més respiradors -hi ha pendents de rebre del Govern central i els que la Generaliat ha adquirit a través de la seua pròpia central de compres- se'n van ampliant llits en els hospitals amb major pressió. "Sent molt prudents, creiem que amb els llits lliures actuals i els respiradors que anem a rebre tenim suficients i es pot enviar un missatge de tranquil·litat dins d'eixa tibant calma", ha assenyalat.

Així mateix, ha confirmat que en un primer moment els pacients que es derivaven a la privada eren urgències no demorables per altres motius, però que s'han canviat les bases i ara també hi ha ingressos pel Covid-19. "És tot el nostre sistema sanitari el que ha d'atendre la situació de pandèmia", ha explicat.

Respecte al cas concret dels malalts de càncer, ha ressaltat que des que va esclatar la crisi del coronavirus es va acordar que el servici de farmàcia hospitalària dispensara tots els tractaments a domicili i que cap departament els ha transmès preocupació per aquests malalts. "Per tant, normalitat", ha recalcat.

REPARTIMENT DE MATERIAL

D'altra banda, ha explicat que hi ha un contacte diari amb els directors econòmics de cada departament per a realitzar el repartiment de material en funció de les seues necessitats i quant té en estock. Sobre aquest tema, ha explicat que no hi ha una xifra "estàndard" de distribució perquè cada àrea de salut té "un consum molt diferent" en funció del nombre de ciutadans residències al seu càrrec i del nombre de positius de Covid-19 que té.

Per açò, tampoc es pot fer una projecció de quant de temps durarà el segon carregament de material que ha arribat de la Xina. Així mateix, ha assenyalat que segueixen pendents de rebre els test ràpids compromesos pel Govern central.

Barceló ha explicat que descarten utilitzar les instal·lacions de Fira València i d'Alacant com a hospital perquè s'ha optat, a diferència d'altres autonomies, per situar els tres hospitals de campanya al costat d'un centre "nodrissa" -La Fe de València i al costat dels Hospitals Generals d'Alacant i Castelló- per a millorar l'atenció dels pacients en poder disposar dels recursos materials i personals dels centres de referència.

ATENCIÓ A PROFESSIONALS

D'altra banda, ha explicat que segueixen vigents per a tots els departaments els tres criteris establits perquè els sanitaris puguen allotjar-se gratis en els hotels que s'han oferit com són tindre a casa familiars vulnerables al Covid-19, residir lluny de l'hospital on estan destinats i necessitat de descans davant la intensificació dels torns laborals.

No obstant açò, ha destacat que si les gerències entenen que la petició d'allotjament d'un sanitari que no entra en aquests requisits està "raonada i justificada" pot autoritzar-ho. A més, ha destacat que s'està treballant en com donar suport psicològic tant als professionals com als ciutadans que travessen circumstàncies especial "complexes".

D'altra banda, ha informat que la conselleria ha penjat en la seua pàgina web tota la informació amb les dades detallades de l'evolució de la pandèmia per províncies per a facilitar als ciutadans un accés directe i s'està estudiant desglossar-la també per departaments sanitaris.