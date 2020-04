Esta es la combinación ganadora de Amazon para lucir una manicura (semipermanente) perfecta

No hay rutina de belleza que no hayas probado en tu rostro y que no haya conseguido engancharte estos días. Ya sabes cómo eliminar los puntos negros, cómo someterte a un tratamiento de limpieza profundo y hasta cómo deshacerte de los signos de la edad. Aunque los resultados prometedores de estos tratamientos puedan parecer un milagro, has podido comprobar con tus propios ojos que los objetivos se cumplen. ¡Y con creces! Así que no vas a dejar de mimar tu rostro de aquí en adelante.

Sin embargo, hay una parte de tu cuerpo en la que apenas has reparado y que, por tanto, has podido descuidar un poco: tus uñas. Y dicen que tus manos hablan por ti, por lo que ¿no te parece que ahora es el momento de cuidarlas? Si eres de los que aún lleva la manicura semipermanente en algunas uñas (porque sabemos que no puedes resistirte a rascar parte del esmalte), te interesa saber que en Amazon cuentan con un extenso catálogo para lograr un resultado digno de salón de belleza. Desde rodillos limadores hasta tratamientos para fortalecer las uñas harán las delicias de aquellos que quieren dedicarle tiempo a sus manos. ¿Te animas a descubrir qué ofrecen?

Lo primero, preparar las uñas

Como lograr una forma bonita (y simétrica) con las limas habituales no es fácil, qué mejor que contar con un gadget especializado para suavizar callos, eliminar el exceso de cutículas y limar, dar forma y pulir las uñas. Incluye cinco cabezales específicos para optimizar cada una de las tareas y conseguir resultados muy profesionales.

Kit de manicura de Kapmore. Amazon

Unos esmaltes para dejar con la boca abierta

Este año, lo naíf triunfa y los colores pastel son lo más representativo de esta tendencia, por lo que no tenemos que renunciar a ellos en nuestras uñas. Este set de 24 de colores de Rosalind ofrece una duración de más de 14 días y una aplicación sencilla.

Kt de esmaltes, de Rosalind. Amazon

Y para que dure, ¡una lámpara de secado!

Equipado con 21 bombillas con tecnología de luz blanca, esta lámpara de secado rápido cuenta con tres modos de temporizador que se adaptan a cada usuario. Además, incluye una pantalla en la que se muestra los segundos que llevan las uñas bajo su efecto, para que no tengamos que preocuparnos del tiempo.

Lámpara de secado, de Navanino. Amazon

Un quitaesmaltes adecuado para la semipermanente

Este tipo de esmaltado requiere de un producto adecuado para eliminar todos los posibles restos de pintauñas sin dañar nuestras uñas. Esta acetona 100% pura de Outletnails garantiza la disolución de pegamentos de uñas, ya sean acrílicas o de fibra de vidrio.

El quitaesmaltes, de Outletnails. Amazon

Un fortalecedor de uñas, para que recuperen todo su esplendor

Es probable que, después de lucir una perfecta manicura semipermanente, alguna uña necesite una dosis extra de vitaminas, así que en nuestro neceser debemos contar con un fortalecedor. Este de Isidin contiene ácido hialurónico y tiene un acabado invisible. La combinación de sus ingredientes aporta más queratina a la uña y una mayor hidratación de las cutículas.

Fortalecedor de uñas, de Isidin. Amazon

