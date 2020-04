Coronavirus.- Save the Children obri una línia gratuïta d'atenció telefònica per a 400 famílies valencianes vulnerables

Es tracta de famílies la situació de les quals, en bona part dels casos, ha empitjorat notablement a causa de les mesures per a frenar la propagació del virus. En el conjunt de l'Estat, l'organització atendrà un total de 2.025 llars vulnerables, segons ha informat en un comunicat.

L'ONG ha habilitat aquesta línia d'atenció telefònica per a oferir a pares, mares i cuidadors donen suport i recursos en temes que afecten els xiquets durant el confinament. Un equip de professionals expert en infància els aconsellarà sobre com assegurar una bona nutrició als seus fills i filles o com ajudar-los a gestionar les seues emocions i millorar el seu benestar emocional. En cas de necessitar-ho, el servici també els proporcionarà primers auxilis psicològics.

Així mateix, els donaran pautes per a promoure l'oci i el joc a casa i garantir una llar segura per als menors. Igualment, Save the Children brindarà informació a aquestes famílies sobre els recursos i ajudes que hi ha a la seua disposició.

El telèfon estarà operatiu de dilluns a divendres de 9 a 17 hores. Donarà cobertura a quasi 400 famílies vulnerables a la Comunitat Valenciana en les quals viuen prop de 700 xiquets. A nivell estatal, seran 2.050 llars en els quals habiten quasi 3.400 xiquets als qui atindrà l'organització.