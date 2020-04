Coronavirus.- Sanitat comença la reagrupació de majors amb Covid de les residències: "És el millor que podem fer"

Barceló ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució del Covid-19 a la Comunitat, en la qual s'ha referit a la situació de les residències de majors. A data de hui, hi ha 90 centres on s'han detectat casos de coronavirus, encara que en grau "diferent i dispar" ja que en alguns d'ells només hi ha positiu de residents; en uns altres d'un treballador i en la resta les circumstàncies són més diverses.

De fet, ha especificat que es pot dir que un centre té un contagi perquè un personal va donar positiu, "però igual fa nou o deu dies que no estan" i, per tant, "ací no hi ha pacients per a traslladar".

En total, hi ha contagiats 604 residents i 176 treballadors, amb 131 residents morts fins a hui, 13 més que aquest dijous. Per províncies, hi ha 12 residències a Castelló amb casos, 24 a Alacant i 55 a València, i huit d'elles es troben sota vigilància del personal sanitari, una més que aquest dijous: el centre Parqueluz de Catarroja.

"No haguérem pres aquesta decisió sinó sabérem que es poguera dur a terme", ha defès la consellera, que ha subratllat que tenen capacitat en instal·lacions per a fer-ho -si no, es recorrerà a unes altres per a tindre major cabuda, ha dit- i ha posat l'accent que no es tracta d'un "criteri polític" sinó "raonat dels tècnics".

En aquesta línia, ha detallat que "ja" han començat amb el trasllat i se seguirà fent aquest divendres a la vesprada i a comunicar eixe canvi d'emplaçament "d'un, dos o tres pacients", que es duu a terme de forma provincial i amb "fórmules molt diferents", ja que no és el mateix persones amb gran dependència que necessiten un recurs de transport sanitari a uns altres que tinguen mobilitat, tot açò, situacions prèvies a presentar el Covid.

La consellera ha especificat que les residències que s'han acabat medicalitzant tenen capacitat i permeten, amb tots els professionals sanitaris que disposen, prestar una assistència sanitària correcta a tots els pacients contagiats de coronavirus i, a més, salvaguardar que la resta de residents no acaben afectats.

En tot cas, ha remarcat que els huit centres que tenen sota vigilància sanitària pel nombre de casos detectats sumen 173 professionals en total, entre 29 metges, 73 infermeres, 80 Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAES), una auxiliar i la unitat hospitalària de suport.

Amb l'eixida del resident cap al centre d'agrupació, es permetrà "tractar-ho com si estiguera en l'hospital" i "si hi haguera urgència, es trasllada, però està confinat amb professionals sanitaris", ha subratllat.

PROTOCOL D'AÏLLAMENT

Barceló ha explicat que el protocol d'aïllament en les residències és el que recomana el Ministeri de Sanitat, i que està remès a tots els centres per la Conselleria de Polítiques Inclusives. S'ha d'activar com a prevenció de riscos i, quan es registra un Covid, "el fonamental és l'aïllament del contagiat de la resta de personal i de residents".

En els casos en els quals hi ha positius, ja entra Salut Pública i s'incorpora la part hospitalària per a seguiment de les mesures, fer un reforç i que es complisquen les instruccions per al confinament tant dels contagiats com de la resta de persones sanes.

En el cas que s'aconseguisca un nivell superior per tindre més casos de Covid, a més de la vigilància, es passa al control actiu per personal sanitari, una decisió recolzada per resolució de la Direcció general d'Assistència Sanitària i de Recursos Humans, que dicten les mesures per a tot el control de la residència i sota seguiment constant del departament de salut.