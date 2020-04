Qué es el Ballet Fit, el deporte de moda de esta cuarentena que ha enamorado a Miranda Kerr y Taylor Swift

El estar en cuarentena y no salir a la calle se traduce en no movernos demasiado, por lo que no solo se acumulan los días, también se acumulan los kilos, por lo que mucha gente ha decidido empezar a hacer ejercicio para llevar este aislamiento de una forma más saludable.

Internet ofrece un gran abanico de posibilidades para ejercitarnos desde casa, y una de ellas es el Ballet Fit, una combinación de danza, yoga y pilates para ponerse en forma y conseguir el cuerpo de bailarina tonificado que tanto buscamos.

Gloria Morales es la impulsora del Ballet Fit en España. Tras bailar profesionalmente con el Ballet de Víctor Ullate decidió desarrollar un programa de entrenamiento basado en ejercicios del ballet combinados con elementos del fitness.

Es la bailarina que se encuentra detrás de Ballet Fit España, que además de tener un curso online de 21 clases, hace directos de forma gratuita en Instagram durante esta cuarentena.

Con este tipo de ejercicios se eliminan toxinas, se queman grasas y se trabaja la tonificación interna para alargar la musculatura, el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la elasticidad, dando como resultado una figura más armoniosa, elegante, esbelta y tonificada, más fuerte y flexible.

El Ballet Beautiful, que es como se llama en Estados Unidos, triunfa entre las grandes estrellas. Famosas como las modelos Miranda Kerr, Alexa Chung, Douzen Kroes o Lily Aldridge, cantantes como Taylor Swift o actrices como Natalie Portman o Liv Tyler se declaran fans de este deporte.

Lo que más se trabaja es el 'core', la musculatura que se encuentra en la zona abdominal, afinando la cintura, endureciendo los abdominales, mejorando la postura y flexibilizando toda el área.

Lo bueno es que es un ejercicio que puede realizar todo el mundo, no hace falta estar en plena forma física o ser bailarina, desde el más principiante o embarazadas pueden realizar perfectamente esta práctica.

Otra gran ventaja es que no necesita ningún tipo de ropa específica, solo ropa ajustada para que el profesor pueda corregir la postura. Lo mismo pasa con las zapatillas: se puede hacer descalzo, con calcetines de algodón o con zapatillas de ballet de media punta (siempre que sean de tela).