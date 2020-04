Coronavirus.- Científics valencians lideren un estudi dels genomes del nou coronavirus impulsat pel CSIC

La plataforma Salut Global del CSIC, cofinançada per la Fundació Mapfre, ha seleccionat aquest projecte, juntament amb altres 11, com a part de les iniciatives per a abordar la pandèmia de COVID-19.

Investigadors de l'Institut de Biomedicina de València (IBV) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), juntament amb l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio) del CSIC i la Universitat de València, i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO) de la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb més de 40 unitats de microbiologia clínica d'hospitals de tota Espanya i centres de seqüenciació, duran a terme el treball 'Addressing unknowns of COVID-19 transmission and infection combining pathogen genomics and epidemiology to inform public health interventions'.

El projecte, que té un pressupost de 740.800 euros, ha sigut seleccionat per la Plataforma Temàtica Interdisciplinària (PTI) Salut Global del CSIC, que compta amb un important finançament de la Fundació Mapfre.

L'objectiu, explica el CSIC en un comunicat, és l'estudi comparat dels genomes del nou coronavirus dels pacients amb la malaltia COVID-19 per a entendre i predir la seua evolució i epidemiologia en l'espai i el temps.

Iñaki Comas, científic del CSIC en l'IBV i investigador principal del projecte, explica que "permetrà incorporar l'epidemiologia genòmica com una ferramenta per a entendre el curs de l'epidèmia, com es va originar i com està evolucionant en el temps i en l'espai". Destaca, a més, que "aquesta investigació no té només un aspecte acadèmic, sinó que també planteja el repte de generar resultats que servisquen per a informar a les autoritats de salut pública".

Per la seua banda, Fernando González Candeles, catedràtic de la Universitat de València i investigador de l'I2SysBio i de Fisabio, ha ressaltat l'escala geogràfica del projecte que abasta hospitals de tota Espanya, i assenyala que "si bé hi ha una afectació general per COVID-19, la realitat és que cada comunitat està en una fase epidémica diferent i, per tant, les solucions a mitjà termini han de ser diferents".

Les dades generades seran depositades en repositoris públics, així com en la plataforma global NextStrain (nextstrain.org) de la qual s'ha derivat un node espanyol que ja està integrant les dades de seqüències espanyola (nextspain.uv.es).

FERRAMENTES DE VISUALITZACIÓ "MOLT POTENTS"

La plataforma implementa ferramentes de visualització "molt potents" per a poder seguir l'evolució del virus en l'espai i en el temps.

Tots dos investigadors responsables del projecte, especialistes en epidemiologia genòmica, destaquen la potència de la combinació de les dades genómicos, la microbiologia clínica, l'epidemiologia i la filogenètica.

"L'epidemiologia genòmica representarà a les malalties infeccioses en el segle XXI el que van representar les vacunes en el segle XIX o els antibiòtics en el segle XX", ha afegit Iñaki Comas.

Aquest projecte ha sigut finançat, juntament amb altres 11, per la Plataforma Temàtica Interdisciplinària (PTI) Salut Global del CSIC, en la qual col·laboren més de 150 grups d'investigació i que compta amb el suport de la Fundació Mapfre.

Jesús Marco, vicepresident d'Investigació Científica i Tècnica del CSIC ha destacat que "una de les claus d'aquesta PTI Salut Global és comptar amb una visió global que permeta enllaçar tots els aspectes de la pandèmia: origen, prevenció, malaltia, mesures de contenció, tractament, impacte social, i finalment la necessitat de comunicació a la societat, en particular en educació".

La plataforma, impulsada des de la Vicepresidència d'Investigació Científica i Tècnica del CSIC, està coordinada per la investigadora del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO) Margarita del Val, recolzada per un comité d'experts en les diferents àrees implicades.

nextspain.uv.es és la plataforma d'anàlisi de dades derivades de seqüències espanyoles basada en la plataforma internacional nextstrain.org. Integra l'anàlisi genòmic i filogenètic (esquerra) de les seqüències per a inferir patrons de moviment geogràfic (dreta).