Sánchez abandona el confinamiento en La Moncloa para visitar una fábrica de respiradores en Móstoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a salir este viernes de La Moncloa para visitar una empresa de Móstoles que, de acuerdo con la reorientación industrial a la que está animando el Gobierno, ha empezado a fabricar respiradores. Sánchez ha agradecido ante sus trabajadores la labor que están realizando, ha mostrado el "orgullo" del Gobierno por sus empresas y trabajadores y ha apuntado que "la unidad", también con las administraciones públicas es lo que contribuirá a superar la emergencia.

"Apelamos a esa unidad que estamos viendo aquí, entre distintas administraciones, en el objetivo compartido primero para salvar vidas y vencer al virus mucho antes de lo que esperamos", a dicho Sánchez, que una vez más ha reconocido "la solidaridad y ejemplaridad" de los ciudadanos para cumplir las medidas en vigor, "muy duras y complicadas", justo cuando se plantea ya pedir al Congreso otra prórroga del estado de alarma.

Servicio esencial

Hacía más de una semana que no se veía a Sánchez fuera de la sede del Ejecutivo, desde que el miércoles de la semana pasada acudió al Congreso para defender la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de abril.

Desde entonces, el Gobierno decidió este domingo reforzar el confinamiento, a partir de este lunes, paralizando prácticamente la actividad económica del país, salvo servicios calificados como "esenciales", una actividad en la que el el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha circunscrito la visita de Sánchez.

"Yo no he definido los servicios esenciales, pero me costaría mucho como ciudadano pensar que las labores del presidente del Gobierno no forman parte de los servicios esenciales", ha dicho en la rueda de prensa diaria, al ser preguntado por el motivo por el que Sánchez ha salido de Moncloa tras reforzar las medidas de confinamiento.

Mascarilla y guantes

Protegido con mascarilla y guantes, el presidente y los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Industria, Reyes Maroto, han visitado las instalaciones de la empresa Hersill, dedicada a la fabricación de equipos médicos como ventiladores o estaciones de anestesia que con motivo de la emergencia por el coronavirus ha intensificará la fabricación de respiradores.

El presidente y los ministros han caminado por unas instalaciones donde a partir de hoy se van a fabricar 100 unidades diarias de equipos de respiración asistida. Según anunció este jueves Illa en el Congreso, Sanidad ha firmado un contrato con esta empresa para que entre 5.000 respiradores en las próximas semanas.

Según ha explicado Simón, esta es una de las empresas que por toda España están realizando servicios esenciales para fabricar material sanitario, sometidas a "una importante presión", por lo que ha señalado que la visita este viernes de Sánchez ha hecho "visible" el apoyo "social e institucional".