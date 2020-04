Sanidad comienza la reagrupación de mayores con Covid de las residencias: "Es lo mejor que podemos hacer"

Barceló ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución del Covid-19 en la Comunitat, en la que se ha referido a la situación de las residencias de mayores. A fecha de hoy, hay 90 centros donde se han detectado casos de coronavirus, aunque en grado "distinto y dispar" ya que en algunos de ellos solo hay positivo de residentes; en otros de un trabajador y en el resto las circunstancias son más diversas.

De hecho, ha especificado que se puede decir que un centro tiene un contagio porque un personal dio positivo, "pero igual hace nueve o diez días que no están" y, por tanto, "ahí no hay pacientes para trasladar".

En total, hay contagiados 604 residentes y 176 trabajadores, con 131 residentes fallecidos hasta la fecha, 13 más que este jueves.Por provincias, hay 12 residencias en Castellón con casos, 24 en Alicante y 55 en Valencia, y ocho de ellas se encuentran bajo vigilancia del personal sanitario, una más que este jueves: el centro Parqueluz de Catarroja.

"No hubiéramos tomado esta decisión sino supiéramos que se pudiera llevar a cabo", ha defendido la consellera, que ha subrayado que tienen capacidad en instalaciones para hacerlo -si no, se recurrirá a otras para tener mayor cabida, ha dicho- y ha hecho hincapié en que no se trata "de un criterio político" sino "razonado de los técnicos".

En esta línea, ha detallado que "ya" han empezado con el traslado y se seguirá haciendo este viernes por la tarde y a comunicar ese cambio de emplazamiento "de uno, dos o tres pacientes", que se lleva a cabo de forma provincial y con "fórmulas muy distintas", ya que no es lo mismo personas con gran dependencia que necesitan un recurso de transporte sanitario a otros que tengan movilidad, todo ello, situaciones previas a presentar el Covid.

La consellera ha especificado que las residencias que se han acabado medicalizando tienen capacidad y permiten, con todos los profesionales sanitarios de que disponen, prestar una asistencia sanitaria correcta a todos los pacientes contagiados de coronavirus y, además, salvaguardar que el resto de residentes no acaben afectados.

En todo caso, ha remarcado que los ocho centros que tienen bajo vigilancia sanitaria por el número de casos detectados suman 173 profesionales en total, entre 29 médicos, 73 enfermeras, 80 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAES), una auxiliar y la unidad hospitalaria de apoyo.

Con la salida del residente hacia el centro de agrupación, se permitirá "tratarlo como si estuviera en el hospital" y "si hubiera urgencia, se traslada, pero está confinado con profesionales sanitarios", ha subrayado.

PROTOCOLO DE AISLAMIENTO

Barceló ha explicado que el protocolo de aislamiento en las residencias es el que recomienda el Ministerio de Sanidad, y que está remitido a todos los centros por la Conselleria de Políticas Incluivas. Se tiene que activar como prevención de riesgos y, cuando se registra un Covid, "lo fundamental es el aislamiento del contagiado del resto de personal y de residentes".

En los casos en los que hay positivos, ya entra Salud Pública y se incorpora la parte hospitalaria para seguimiento de las medidas, hacer un refuerzo y que se cumplan las instrucciones para el confinamiento tanto de los contagiados como del resto de personas sanas.

En el supuesto de que se alcance un nivel superior por tener más casos de Covid, además de la vigilancia, se pasa al control activa por personal sanitario, una decisión respaldad por resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos, que dictan las medidas para todo el control de la residencia y bajo seguimiento constante del departamento de salud.