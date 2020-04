El equipo Artefactos de la UA valida su máscara de urgencia 'Skuba' para uso sanitario

No obstante, han precisado que la máscara no está homologada y su uso se restringe a situaciones de urgencia cuando "no hay alternativa posible".

"Hemos adaptado la máscara Easybreath de la empresa Decahtlon, creando un adaptador para insertar uno o dos filtros de partículas HEPA (filtros comerciales y homologados) intercambiables", ha explicado el ingeniero de la UA y coordinador de Artefactos, Javier Esclapés.

El adaptador está fabricado con un material que permite la completa hermeticidad del sistema, evitando la contaminación externa, han incidido este viernes en un comunicado.

Tras realizar diferentes pruebas de validación en colaboración con facultativos del Hospital General Universitario de Alicante, esta asociación ha obtenido unos resultados "muy satisfactorios".

Así, se ha logrado desinfectar el producto al "más alto nivel" (química y autoclave) y el material ha tenido sus propiedades intactas. El equipo científico de Artefactos integrado por médicos e investigadores en biomedicina, ingeniería y diseño industrial, y pone a disposición del personal sanitario adaptaciones desarrolladas en código abierto y máscaras integrales para protección individual de urgencia que eviten nuevos contagios por Covid-19.

"Es conveniente incidir en que esta idea surge de la necesidad de una emergencia sanitaria y para ser usada en instalaciones sanitarias con el fin de que los profesionales puedan contar con una máscara de emergencia en caso de situaciones difíciles, en las que no sea posible encontrar los suministros médicos oficiales", ha proseguido Esclapés, que ha dejado claro que "ni la máscara ni el adaptador están homologados y su uso está sujeto a situaciones de urgente necesidad, cuando no hay alternativa posible para garantizar la seguridad en el entorno sanitario".

DISEÑO ÓPTIMO SIN FUGAS

En este sentido, ha destacado que "el nivel científico que hay detrás de estos productos ya que han sido debidamente testados, con buenas prestaciones y garantías de uso".

"Se ha buscado un diseño óptimo que permite dar solución para evitar fugas. Es crucial tener en cuenta que los usuarios van a ser empleados durante largas jornadas de trabajo por lo que cuentan con dos filtros y sistema anti-vaho. Además, están impresos en un material técnico de altas prestaciones, entre otros aspectos considerados para garantizar su funcionalidad y seguridad".

Javier Esclapés ha reconocido la labor solidaria que hay detrás del equipo de Artefactos y ha apuntado: "Nuestra iniciativa, investigación y desarrollo está totalmente exenta de ánimo de lucro".

"La impresión 3D no sólo debe ser solidaria, sino también responsable. Cualquier tipo de material de impresión casera no es apto para la fabricación de adaptadores para máscaras de esnórquel, respiradores, sin que se haya verificado científicamente la seguridad de las piezas", ha precisado.