Coronavirus.- Compromís exigeix al Govern que tanque el CIE de València, allibere interns i estudie el seu ús sanitari

La coalició exigeix així que amb aquesta situació es tanque definitivament el CIE de València i el Govern PSOE-Unides Podem estudie condicionar-ho per a poder donar-li algun ús sanitari o sociosanitari en cas de ser necessari.

"La crisi exigeix uns protocols d'actuació que no poden complir-se en el CIE de Sapadors per les nefastes condicions que han de suportar dia a dia les persones tancades en aquest centre, sense cap garantia i en condicions infrahumanes", ha advertit en un comunicat la diputada Cristina Rodríguez.

En aquest escenari, Compromís recorda que en els CIE hi ha "persones recloses que es troben detingudes sense haver comès cap delicte", per la qual cosa creu que és responsabilitat de l'administració central reallotjar als interns per a complir amb les mesures adoptades per a atallar la pandèmia del Covid-19.