Samur Social se ofrece a los 80 sintecho desalojados de Barajas por el Gobierno

El Ayuntamiento de Madrid ofrece sus recursos sociales a las 80 personas que fueron desalojadas este jueves por la Policía Nacional de la T4. Así lo ha hecho saber esta mañana el alcalde de la capital después de que su equipo afeara al gobierno de Sánchez la "falta de sensibilidad" con estas personas vulnerables.

Porque "es cierto que no es adecuado que estas personas estén en el aeropuerto de Barajas- señala Almeida-, pero no es menos cierto que en estos momentos (el aeropuerto) prácticamente no registra actividad", concluye.

Ahora mismo el Samur Social está haciendo "todo lo necesario para poder localizarles y reasignarles en nuestros recursos sociales", ha indicado el alcalde después de reprochar que la actuación de la Policía Nacional se llevaba a cabo sin el conocimiento de Madrid "que somos los que tenemos que darle una respuesta social".

Estas actuaciones se llevarán a cabo "de la forma que se hace siempre: Si encuentran a alguien en la calle tratan de reubicarlos en los recursos de acogida", indica a 20minutos el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, dirigido por Pepe Aniorte. No podrán un dispositivo especial pero sí trabajan en ampliar sus recursos, colapsados por el efecto llamada.

"Hemos prorrogado dos meses la campaña del frío (509 plazas); habilitamos un hotel y una pensión (180 plazas); creamos el dispositivo de emergencia de IFEMA (150 plazas) y el del centro deportivo Samaranch (150 plazas). De momento es una ampliación de casi 1.000 plazas, y seguimos trabajando en ello", recuerda el área de Aniorte.

Por último, el alcalde ha solicitado al gobierno de Sánchez coordinación con el Ayuntamiento de Madrid. "Si tenemos que habilitar recursos, se nos comunique con antelación para evitar posibles situaciones de focos de contagio por estas personas y situaciones de vulnerabilidad extrema en la que se encuentran", reclama Martínez-Almeida.