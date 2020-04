Coronavirus.- L'entrega de medicació a domicili a col·lectius de risc es farà en un màxim de 48 hores

Així ho ha assenyalat aquest divendres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de premsa per a donar compte de l'evolució de la pandèmia, en la qual ha advertit la població que únicament donen informació sobre les seues dades personals i sanitaris en aquest número oficial.

Barceló ha explicat que quan es cride al telèfon 900 36 22 36 el sol·licitant serà atès per un teleoperador que li sol·licitarà la informació necessària per a prestar aquest servici com nom i cognoms, si es disposa de recepta electrònica o si és privada o d'una mútua, el nombre de SIP, la direcció, el codi postal, un telèfon de contacte i aclarir si es diu en nom d'un familiar o és l'Ajuntament qui gestiona la petició.

Aquesta fitxa de petició es remetrà diàriament, abans de les 13.00 hores, a cada Col·legi provincial de Farmacèutics, que al seu torn donarà trasllat a l'oficina més pròximes al domicili del pacient que ha demanat aquesta atenció. La farmàcia es posarà en contacte en el número telefònic aportat i la dispensació es farà en un termini de 24 i 48 hores en horari laboral.

Aquest servici s'ha engegat per a evitar que col·lectius de risc davant del Covid-19 risc (persones majors de 60 anys, embarassades o amb patologies com hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars i pulmonars, càncer o immunodeficiències) isquen de les seues cases per a anar a la farmàcia.

D'aquesta forma, la farmàcia més propera els portarà les seues medicines a casa, evitant desplaçaments i reduint així el risc de contagi. També poden sol·licitar-les a través dels servicis municipals de la seua localitat.