Coronavirus.- S'inicia el muntatge dels tres hospitals de campanya a la Comunitat amb capacitat d'1.100 llits

Segons ha explicat la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, després d'una reunió per videoconferència en la qual han participat representants de la Conselleria de Sanitat, així com de l'empresa encarregada de dur a terme la instal·lació dels hospitals, 450 operaris i operàries treballen per a tindre llests els 752 mòduls en les tres províncies.

A Castelló i València, els treballs per a la instal·lació dels mòduls avancen a bon ritme després que aquest dijous començaren a alçar-se les primeres estructures. En la capital de la Plana, l'hospital de campanya estarà compost per 180 mòduls, mentre en la ciutat del Túria es disposaran 317 mòduls que podran albergar fins a 500 llits extra.

A Alacant, aquest divendres se'n va a treballar tota la jornada per a senyalitzar la ubicació de les estructures modulars i marcar els ancoratges, una vegada que el formigó ja ha forjat, i serà aquest dissabte quan es vegen les primeres estructures dels 255 mòduls que componen l'hospital de campanya de la província.

L'elecció d'aquest tipus d'instal·lacions (mòduls de 6 per 3 metres) respon la versatilitat d'aquestes infraestructures, ja que poden adaptar-se a les necessitats d'espai i a l'atenció de pacients que requereix el tractament de coronavirus.

Des del punt de vista assistencial, aquestes instal·lacions permeten mantindre unes determinades condicions, com pot ser l'aïllament individual, i mantindre l'amplitud necessària per a evitar la sensació de tancament.

També fan possible aplicar tractaments particularitzats a pacients amb simptomatologia respiratòria, diferents als quals s'ofereix a pacients amb patologia general.

MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

A més, Bravo ha assenyalat alguns detalls sobre la seguretat i que fan aquest tipus d'instal·lacions "altament recomanables" per a pacients afectats per Covid-19. Així, per exemple, "les estructures metàl·liques que conformen l'estructura dels mòduls són d'alumini, en lloc de ferro o acer, ja que sobre aquest material la vida del virus és molt menor (desapareix a les dos hores) i, a més, els sòls són de plàstic, es poden plegar i són fàcilment desinfectables", ha explicat.

Aquests centres semipermanents disposaran també de lavabos, dutxes i vàters portàtils que comptaran amb aigua calenta per a afavorir la profilaxi. Es contractarà, a més, un servici diari de neteja i de descontaminació a empreses locals per a contribuir a mantindre viu el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.

La titular de Justícia i Interior ha assenyalat que la Generalitat ha optat per aquest tipus d'infraestructura semipermanente que "obeeix a criteris d'efectivitat i optimització de recursos humans i materials". "Aquests hospitals queden integrats en els tres hospitals principals, és com desplegar un ala més del centre de referència i, per tant, l'organització del personal i dels mitjans materials es realitza des de la direcció de l'hospital principal", ha agregat.

PRIMERS LLITS LA SETMANA VINENT

L'inici d'aquesta fase permetrà que la setmana vinent s'instal·len ja els sòls i comencen els treballs de subministrament d'energia elèctrica. Amb aquests treballs en marxa, els hospitals podran tindre els primers llits disponibles la setmana vinent. L'objectiu és que, a la fi de la Setmana Santa, els tres hospitals puguen funcionar completament amb fins a 1.100 llits extres.

El calendari previst per a la instal·lació i funcionament d'aquests tres hospitals auxiliars de campanya ha patit alguns retards a causa de les intenses pluges registrades en els últims dies. Les precipitacions han coincidit, a més, amb els treballs inicials de condicionament de les parcel·les, sense els quals no es poden abordar treballs posteriors (com el muntatge de mòduls, la col·locació de sòls la instal·lació de llits, etc.).

La consellera ha recordat que aquestes instal·lacions podran albergar, si fora necessari, futurs pacients afectats per Covid-19 en pròximes onades de la pandèmia al llarg d'enguany. D'aquesta manera, els hospitals de campanya permetran "descongestionar la càrrega diària dels hospitals en aquest moment, però també més endavant, la qual cosa ens permetrà avançar-nos a escenaris futurs".