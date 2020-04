À Punt estrena 'Celebrity school' amb Eugeni Alemany, un concurs estrenat a Alemanya on competeixen famosos i xiquets

Presentat pel 'showman' valencià Eugeni Alemany, el nou espai arriba aquest dissabte, 4 d'abril, a la radiotelevisió pública valenciana, també amb l'objectiu de fer més amena l'estada a casa durant el confinament pel coronavirus, detalla l'ens en un comunicat.

'Celebrity school' és una oportunitat d'aprendre en família on, cada setmana, tres famosos competeixen contra alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat. L'objectiu és guanyar diners per al col·legi en el cas dels alumnes o per a una ONG en el de les cares conegudes, com cantants, esportistes o periodistes.

ROSA, GISELA I SWEET CALIFORNIA

Entre ells, l'actriu i dissenyadora Paola Dominguín, l'exjugador de bàsquet Fernando Romai, la cantant Rosa López, el monologuista Òscar Tramoyeres, l'actriu Rebeca Valls, la cantant Gisela, el grup Sweet California o l'exjugador de València CF Fernando Giner.

En la primera edició del concurs participen l'actriu i presentadora Maria Juan, el cantant David Bustamante i l'actor Josep Manel Casany.

En cada programa, 'Celebrity school' inclou sorprenents experiments presentats pel professor Arcadi García, físic, 'youtuber' i divulgador científic, però també reptes musicals, preguntes, proves físiques i vídeos dels col·legis.

Els famosos s'enfronten a tres rondes de quatre jocs inspirats en les clàssiques assignatures: gimnàstica, art, llengua, geografia, música, matemàtiques i ciències. Comencen amb els xiquets de Primària, però "no significa que siga gens fàcil": a mesura que avança el programa, els xiquets són més majors, les preguntes més rebuscadas i la puntuació més alta.

'Celebrity school' es va gravar durant els primers dies de març, abans que es van suspendre les classes per l'alerta sanitària. Açò va permetre visitar tots els col·legis i reunir els alumnes en el plató del programa.

Per als estudiants, el concurs pot servir d'oportunitat per a recuperar el temps perdut en l'escola, tornar a veure els companys i gaudir amb tota la família. Tots els programes d'À Punt es poden veure en directe i a la carta en la pàgina web i les seues aplicacions mòbils i d''smart TV'.