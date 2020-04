Óscar Tarruella, expareja de Mónica Naranjo, se hace 'youtuber' de criminología

Comenzaron a salir en 2003. Él era criminólogo de los mossos d'Esquadra y ella, Mónica Naranjo, una artista de fama internacional a la que habían robado en su domicilio. El amor surgió durante la investigación, fue instantáneo y estuvieron juntos cerca de 16 años. Pero el 9 de julio de 2018 llegó el comunicado oficial.

"Estimados compañeros, nos dirigimos a ustedes para comunicarles que a partir de ahora nuestras vidas irán por caminos distintos. Esta decisión, meditada y de mutuo acuerdo, fue tomada desde el cariño y el respeto que nos tenemos", aseguraron para emprender cada uno un viraje en su vida.

Ahora, Óscar Tarruella, que también fue mánager de la artista (aunque acabó asegurando que sintió "miedo" a su lado y que fue una relación "tóxica" en la que se autodestruyó), ha decidido renovarse o morir y ha emprendido una nueva etapa profesional.

Óscar, que este 2020 cumple 50 años, se ha hecho youtuber y, por su profesión y sus años de experiencia, abordará temas relacionados con la criminología. El canal está bautizado con su nombre y, aunque lleva pocas visitas (lo ha abierto durante el confinamiento por el Covid-19), tiene claro de qué hablará.

"Encontraréis conocimientos, experiencias y reflexiones sobre temas de actualidad y responderé a todas vuestras dudas o preguntas acerca de crimen organizado, narcotráfico, homicidios, blanqueo de dinero, perfiles criminales...", asegura el exagente de policía de la Generalitat de Catalunya, a quien ya le han llegado ideas para vídeos (le han pedido en los comentarios que aborde el caso Alcàsser, la muerte de La Veneno o el caso del marido de Raquel Sánchez Silva).

Aparte del canal en la plataforma (que en apenas dos días acumula más de 150 suscripciones), Tarruella está al frente de una agencia de comunicación y producciones audiovisuales llamada Tanzo y, a juzgar por su Instagram y las palabras que le dedica, está nuevamente enamorado.

"A mi edad, uno no cree en el enamoramiento fugaz o 'flechazo'. Uno cree en el amor a fuego lento, conociendo día a día a tu pareja, enamorándote de esos detalles que en muchas ocasiones no tienen nada que ver contigo: cómo cuida a los demás, lo bondadosa que es a pesar de que a veces no lo sean con ella, cómo educa a sus hijos… Y así, poco a poco, floreció mi amor por ella", ha reconocido.

La afortunada es Lidia Cruz, quien trabaja en su misma empresa como directora creativa y para quien solo tiene paraules d'amor. "Nunca pensé que podría llegar a conocer una persona tan bondadosa, honesta, pura y maternal. Gracias por llegar a mi vida en un momento en el que había perdido la fe en un mundo bueno, bonito y amoroso".