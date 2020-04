Les persones curades de COVID-19 superen per primera vegada a les mortes en la Comunitat Valenciana

Els incipients senyals de contenció de la COVID-19 segueixen aquest divendres en la Comunitat Valenciana en dos indicadors: el nombre de persones recuperades i la disminució del número d'ingressats als hospitals, encara que el número de morts segueix a l'alça.

Segons les dades oferides per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en les últimes 24 hores s'han notificat 160 altes, la qual cosa eleva l'acumulat des que va començar la crisi sanitària a 592, una xifra que supera per primera vegada a la de morts (511), malgrat haver augmentat en 68 persones en l'última jornada.

Aquesta evolució segueix la línia observada aquest dijous, amb un descens també de l'ocupació en les unitats de vigilància intensiva des del 69,8% fins al 67,45%, la qual cosa es tradueix en què en aquests moments hi ha 276 llits UCI lliures. El dimecres, aquestes unitats estaven al 71,4%.

De la mateixa manera, el descens de persones hospitalitzades, que ahir dijous va ser de 14 persones, s'incrementa aquest divendres fins als 111 pacients menys, la qual cosa rebaixa el número total d'ingressats a 2.064 malalts.

Respecte a l'evolució dels contagis i de la pressió assistencial, Barceló ha afirmat que en l'actualitat "estem en un altiplà, que no sabem com seguirà, si a l'alça o amb estabilització". En la seua opinió, les mesures de confinament "s'estan traslladant a les dades", però ha demanat "no baixar la guàrdia, per favor que ningú ho faça". Assegura que s'ha de seguir amb aquestes mesures, però és el president del Govern, Pedro Sánchez, qui "tindrà més dades que nosaltres com a comunitat", ha afirmat.

Quant als nous casos positius diagnosticats, en les última jornada s'han notificat 316 (70 menys que el dijous), la qual cosa deixa el total en 6.624 pacients. Els morts són 68 més que ahir (13 d'ells en residències de majors), la qual cosa eleva l'acumulat a 511 persones en la Comunitat Valenciana.

Pel que respecta als professionals sanitaris contagiats, en aquests moments són 1.100 (52 més), i altres 2.252 estan en quarantena per haver estat en contacte amb positius. En la borsa de treball oberta per a acabats de jubilar i titulats en Medicina i Infermeria s'han inscrit ja 2.209 professionals.

Situació de les residències

En aquests moments hi ha 91 residències de persones majors amb algun cas positiu de COVID-19, si bé amb diferent grau. Són set més que ahir. Els interns contagiats són 604 i els treballadors afectats 176, mentre els morts d'aquest col·lectiu s'eleven a 131. Huit d'aquests centres romanen baix vigilància activa del personal sanitari.