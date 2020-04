Coronavirus.- La Generalitat coordina les borses d'ocupació per a garantir la recol·lecció de la fruita d'estiu

Davant la preocupació expressada per alguns productors de fruites d'os, Agricultura i Labora (servici valencià d'ocupació i formació) van iniciar la detecció dels perfils agrícoles inscrits i els de sol·licitants d'ocupació, així com la incorporació de persones d'altres sectors interessades a treballar com a temporers.

La iniciativa pretén resoldre la producció alimentària necessària per al proveïment, oferir una alternativa d'ocupació als afectats pel cessament de l'activitat i permetre el desplaçament a les explotacions de forma segura, en connectar agricultors amb treballadors ja assentats en el territori, detalla la Generalitat en un comunicat.

En aquesta línia, les administracions autonòmiques compten amb processos telemàtics que permeten la inscripció com a sol·licitant d'ocupació i la contractació. Agricultura difondrà material (vídeos i tutorials) amb el procés detallat per a assistir als usuaris i guiar-los en l'ús de la plataforma, explicant com apuntar-se a les ofertes i com donar d'alta als empleats en la Seguretat Social.

Labora també està a la disposició dels xicotets agricultors que necessiten contractar personal temporer, mitjançant assistència telefònica o pel correu electrònic de les oficines locals d'ocupació més pròximes a la seua localitat. En el cas de necessitar a un nombre important de personal, poden acudir de manera preferent a la pàgina web 'Espai empreses'.

Per tot açò, la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha enviat un missatge de tranquil·litat als agricultors i ha destacat el seu treball no solament per a proveir a la població, sinó com a generadors d'ocupació en una situació com l'actual de crisi sanitària.