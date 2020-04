Ciudadanos pide al Principado que pague la cuota a los autónomos que hayan visto reducida su actividad

"Aunque la prioridad ahora es frenar la emergencia sanitaria, la social y económica también, y los autónomos están padeciendo las tres", ha dicho Cuesta.

Por eso, ha insistido en que los autónomos no necesitan una moratoria, si no que no tengan que pagar su cuota si no trabajan. "Y si no lo hace Pedro Sánchez lo debería hacer Adrián Barbón, antes de que se descapitalicen por completo", ha añadido

Cuesta ha lamentado que los autónomos hayan tenido que pagar la cuota de marzo y los seguros sociales de sus trabajadores, "tirando de sus ahorros, y sin tener ningún, o apenas ingresos de los que echar mano", y ha instado al gobierno central "a que les devuelva el dinero de la cuota de marzo y a que les exima de tener que cotizar en abril", porque "necesitamos que nuestro tejido productivo, del que los autónomos son un puntal fundamental, salgan reforzados de esta crisis y no arruinados".

Los recursos para hacer frente al pago de las cotizaciones de los autónomos, ha explicado el portavoz naranja "podría venir del fondo de contingencia, dotado actualmente con dos millones de euros. Una cifra que habría que incrementar previa modificación presupuestaria"