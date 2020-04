Intersindical manifesta la seua "oposició més radical" davant la possibilitat que es realitzen ERTO en el sector públic

Segons han indicat en un comunicat, el sindicat entén que "no es pot aplicar ERTO ni ERO en les entitats de dret públic vinculades o dependents d'una o diverses administracions públiques i altres organismes públics que estiguen classificades com a administració pública en l'inventari d'ens del sector públic estatal, autonòmic o local". "No obstant açò, fonamentalment, ens oposem per una qüestió de justícia, d'oportunitat i de projecció de futur", han indicat.

Per al sindicat, "es pretén enfrontar la crisi econòmica, subsegüent a l'actual crisi sanitària, amb el recurs a la política de les tisores i l'agressió a les treballadores i treballadors" que "assumeixen tots els deures, obligacions i precaritzacions aplicades al personal públic, però sense els seus drets i garanties".

"Unes treballadores que, cal recordar, han sigut sotmeses a una precarietat permanent en unes entitats que a hores d'ara encara no s'han recuperat de la crisi anterior, per la qual cosa són 'frankensteins' laborals on conviuen treballadores i treballadors provinents de diferents ERO", han indicat.

Per açò, Intersindical Valenciana ha de manifestar "amb tota rotunditat que els servicis que presten i garanteixen aquestes entitats són del tot essencials". "La vivenda i el sòl, la mobilitat ferroviària, els servicis socials i, com no, l'accés a la cultura, formen part dels serveis públics essencials que la societat valenciana del segle XXI reclama i es mereix", han indicat.

"Davant qualsevol intent de tornar a les polítiques contra el personal i davant de qualsevol propòsit de noves agressions laborals, Intersindical Valenciana s'alçarà amb tots els seus mitjans i recursos per a dir alt i clar que no és temps per a una nova elegia de l'austericidi i no és moment d'aplicar cap retallada de condicions de treball, cap ERTO ni cap ERO, sinó tot el contrari: per a enfrontar el futur que ens mereixem el que cal és consolidar i potenciar totes i cadascuna de les entitats que conformen el nostre Sector Públic Instrumental", han indicat.