CyL acata pero no comparte la recomendación del Gobierno de mantener horarios comerciales y permitirá abrir el 12

En la práctica, esta recomendación supone que la Junta de Castilla y León dejará sin efecto su decisión inicial de suspender la apertura comercial prevista para el domingo 12 de abril en las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) en la Comunidad que corresponden a Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid capital, las localidades salmantinas de Santa Marta y Carbajosa de la Sagrada, la soriana Golmayo y las vallisoletanas Arroyo de la Encomienda y Zaratán. También forma parte de ellas León, si bien no tenía prevista el domingo 12 de abril.

En declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha explicado que ha recibido una comunicación del Ministerio de Comercio en la que, según una interpretación jurídica, atribuye la competencia al Estado y no a las comunidades autónomas, por lo que la Junta de Castilla y León acatará "como no puede ser de otra manera" la decisión de mantener la apertura en las ZGAT a pesar de que, en su opinión, su razón de ser ha desaparecido con el actual estado de alarma.

"La gran afluencia turística no va a existir (...) no hay motivo porque no va a haber turistas", ha argumentado Barrios en su convencimiento de que la apertura comercial en las citadas zonas de gran afluencia turística no está motivada en unos momentos de confinamiento de la población y de restrucción de los movimientos al máximo, como ya trasladó en la reciente conferencia sectorial en la que se trató este asunto.

"No se da el objetivo", ha continuado el consejero en su argumentación para advertir del riesgo que puede suponer que la apertura de los centros comerciales de esas zonas derive en un mayor desplazamiento y movimiento de los ciudadanos, que, según ha recordado, es precisamente lo que quiere evitar la propia autoridad sanitaria.

En este sentido y tras insistir en que la Junta "acatará" la decisión del Gobierno de la nación el consejero ha "pedido" y "recomendado" a los centros comerciales ubicados en las zonas de gran afluencia turística que no abran el domingo día 12 para, entre otras cosas, dar descanso a los trabajadores del sector cuya labor ha reivindicado y valorado, junto a la que se está llevando a cabo en el mundo rural.

Germán Barrios se ha mostrado convencido de que el abastecimiento de productos está "perfectamente garantizado" en Castilla y León donde se abrirá el Jueves Santo, día de apertura de competencia estatal, y el sábado día 11. A esto ha añadido que los comercios de menos de 300 metros tienen libertad de horario y de apertura.