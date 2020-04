¿Quién dijo que no se puede jugar con la pelota en casa? La solución de Amazon para pequeños futbolistas

A más de un padre le sonará familiar ese temido “craassh” que se escucha mientras está cocinando y la fiera que tiene por hijo anda suelta por casa. Aunque le hayas dicho una y mil veces que en casa no se juega con la pelota, tu pequeño no puede resistirse a tocar el balón en cuanto ve uno. Y es que lo suyo con los deportes de pelota es pura pasión, algo que, sin duda, favorece su desarrollo y su salud emocional. Por ello, y para hacer más llevaderos estos días que estamos en casa, no te gustaría tener que negarle la opción de disfrutar de uno de sus juegos favoritos. Pero, ¿cómo hacerlo para evitar que se rompa algo de casa?

No queremos que os desesperéis y hemos rastreado todos los juegos deportivos en Amazon por vosotros hasta encontrar uno que cumpla todos los requisitos. Y ya os advertimos de que os va a dejar con la boca abierta. Se trata de la solución para que vuestros pequeños futbolistas se desahoguen con el balón sin temer por ningún objeto de casa. Hablamos del air football, un juego en el que el balón es una especie de disco que cuenta con un parachoques hecho de espuma suave, para proteger muebles, objetos, paredes y a niños. ¿Sorprendido? Pues sigue leyendo.

Así es la pelota de 'air football'. Amazon

¿En qué consiste el 'air football'?

Gracias a la miniturbina con la que cuenta en la parte posterior, esté balón (¡o platillo volante!) consigue crear una capa de aire entre su base y el suelo que le permite deslizarse sin arrasar con todo aquello que encuentra a su paso. Además, su borde recubierto de gomaespuma le brinda la capacidad de rebotar sin impactar con el portero (o el mueble contra el que lo lancen) a una velocidad controlada para no provocar ningún accidente del que después, adultos y niños, tengan que lamentarse.

Cabe destacar que, más allá de ser la solución ideal para jugar a la pelota indoor sin sacar de quicio a los padres, este innovador balón de fútbol tiene un sistema de luces LED intermitentes que les permitirá combinar juegos sin esfuerzo. ¿A quién le apetece echar un partido con las luces apagadas, como si de ‘Tinieblas’ se tratase?

