Omar Montes revela a sus seguidores los trucos para no engordar durante el confinamiento

Omar Montes está aprovechando la cuarentena para regalar grandes momentos a sus seguidores. Si hace días protagonizaba un enfrentamiento con su excompañera de reality, Mónica Hoyos, ahora regresa a las redes sociales para contar cuales son sus trucos de comida y no engordar durante la cuarentena.

El cantante comentó que todo está en la mente. Si te comes un plato de pasta pensando que es una ensalada, no engordas. Un comentario del que se tuvo que retractar a los pocos días, porque parece que no le funcionó.

"Tengo que reconocer que cuando dije que si comías guarrerías y pensabas que la lechuga no engordaba.... tengo que reconocer que es mentira. He cogido seis kilos, entonces he optado por hacerme claras de huevo que no engordan", comentó a sus seguidores.