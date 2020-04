Coronavirus.- Mercadona entregarà ulleres de protecció al seu personal

Aquesta mesura entrarà en vigor aquest divendres i se suma a les quals la cadena de supermercats ha anat adoptant des de l'inici de la crisi sanitària, ha indicat la cadena en un comunicat.

Entre les altres mesures, es troben donar preferència al personal sanitari, forces de seguretat, bombers i personal d'atenció social, degudament acreditats, per a realitzar les seues compres.

Mercadona ha vingut implantant mesures de seguretat des de l'inici de l'alerta sanitària, entre les quals es troba la instal·lació de mampares de metacrilat de protecció i separació, així com l'ús obligatori de guants per part dels clients, iguals que els que s'utilitzen en la secció de fruita i verdura, i que es dispensaran en els accessos.

També, s'ha reduït de 9 a 19 hores l'obertura, així com s'ha instal·lat gel desinfectant i paper perquè els usuaris puguen netejar el mànec del carro abans d'usar-ho. Sobre aquestes mesures s'informa tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials.

Entre les recomanacions estan: acudir solament una persona a realitzar la compra (no en família, o amb xiquets o grups), i no acudir a realitzar la compra persones que formen part dels grups de risc, ancians, persones amb malalties cròniques.

Així mateix, segueixen recomanant espaiar la compra al llarg del dia i no a l'hora d'obertura de l'establiment, amb el que hi ha garantia de poder atendre tots els clients cada dia.

També demanen, per solidaritat, realitzar la compra amb agilitat i rapidesa i no emmagatzemar innecessàriament productes: el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit. Així mateix, demanen pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu.

CONTROL D'AFORAMENT I DISTÀNCIA MÍNIMA

Igualment, es controlarà l'aforament dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones. La responsabilitat d'ordenar l'aforament interior de la botiga serà del responsable de l'establiment i, si escau, de la persona o de l'agent de seguretat privada designat per ell.

Cada establiment tindrà concretat l'aforament màxim que garantisca la distància preventiva d'1 metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb l'aforament màxim permès, complint amb la normativa de manera que no es permetrà l'accés una vegada complet aquest aforament, mentre no abandonen l'establiment altres clients.

En la via pública d'accés a cada supermercat estarà marcada una distància mínima d'1 metre per a les persones que esperen el seu torn d'entrada a les portes dels supermercats, que haurà de respectar-se per a poder accedir al mateix.

En l'interior del local, es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment, amb el suport de cartells reforçant aquestes mesures, i també estaran marcats els límits d'1 metre en el sòl de la secció de Pescateria i les línies de caixes.

Si bé, i donada l'excepcionalitat de la situació, se n'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es duguen a terme, seran comunicades a cada moment.

PROVEÏMENT I MESURES INTERNES

Segons han assegurat, les botigues romandran proveïdes reforçant i garantint el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguen realitzar la seua compra diària. Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i seguretat dels seus treballadors, entre les quals es troba l'entrega per l'empresa dels utensilis d'higiene i prevenció necessaris, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les nostres instal·lacions amb servicis externs. També s'ha procedit a la instal·lació en cada supermercat de gel desinfectant i paper perquè els clients puguen procedir a la neteja del mànec del carro, reforçant la seua higiene.

"En aquests moments, i d'acord amb la situació excepcional en la qual està immersa el país, en Mercadona estem adoptant aquestes mesures excepcionals per a col·laborar i fer front a aquesta crisi. Preguem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'aquestes mesures. Açò passarà. Racionalitzem la por al Covid-19", han assenyalat.