Vania Millán desvela que su novio, Julián Bayón, trabajará como médico voluntario contra el coronavirus

Hace apenas un par de semanas, Vania Millán revelaba que padeció ansiedad. Lo hacía para intentar que sus seguidores estuviesen también concienciados de cómo se puede afrontar durante la cuarentena por el coronavirus. Pero ella y su novio han debido de pensar que había que hacer algo más.

Por ello, el doctor Julián Bayón ha decidido ponerse manos a la obra y ayudar de forma activa contra la pandemia poniendo sus conocimientos y su técnica al servicio de todos de forma desinteresada. Tal y como desvela la modelo, el cirujano (cuya especialidad es la medicina estética) trabajará voluntariamente contra el Covid-19.

"Amanezco con cambios en mi rutina. Mi compañero de cuarenta me abandona… pero, obviamente, por un fin mayor. Toda la ayuda que ofrezcamos en esta situación de desbordamiento sanitario es poca", reconoce la que fuera Miss España en 2002.

"Y, cómo no, el Dr. Julián Bayón, de acuerdo con sus valores de generosidad y humanidad que los que lo conocemos sabemos que tiene, ha querido echar esa mano ayudando como médico voluntario en toda esta situación", revela sobre su novio ante sus cerca de 20.000 seguidores.

"Y aunque la situación es rara pues por un lado lo prefería en casa, también me siento orgullosa y agradecida", afirmaba la exmujer de René Ramos, de 42 años y que, como él, también quiere tener un hijo pronto, así como le recordaba a su chico que le quiere y le deseaba "fuerza" para ese día de trabajo.

De hecho, recientemente el propio Bayón compartía una reflexión sobre el coronavirus y su propagación a través de su perfil. "Permitirme una pequeña reflexión sin ánimo de generar polémica. Está demostrado lo resistente que es este virus en las superficies de los objetos y el poder de contagio tan alto que tiene. Por favor si estamos aislados, que sirva para algo", comenzaba diciendo.

"No debemos tener contacto con el exterior de nuestras casas, salvo en contadas ocasiones para mantener nuestras necesidades básicas y sobrevivir. ¿Necesitamos que desde el gobierno nos pongan más restricciones para que seamos conscientes? ¿No podemos por nosotros mismos? Luego nos quejamos y somos nosotros los que primero fallamos con nuestras responsabilidades", afirmaba antes de dar una serie de ejemplos.

"¿Es necesario pedir comida a domicilio? ¿No puedes cocinar en tu casa y así evitar el contacto? ¿Es necesario hacer ahora ese pedido de ropa, carcasa de móvil, televisor nuevo, etc? Estamos poniendo en peligro nuestras casas y a trabajadores que en muchos casos, lo hacen en contra de su voluntad y que ponen en riesgo también a sus familias", recordaba.

"Es un tema controvertido y polémico si lo abordamos desde un punto de vista político, económico e incluso social… pero creo que el único prisma válido en la actualidad es el de la salud, el médico, el científico", sentenciaba el cirujano que consideraba "fenomenal aplaudir a las 20:00 todos los días".

"Pero algunos incluso hacen de 'policías de balcón' y nos olvidamos de empezar a ayudar y salvar vidas desde la depuración de nuestros actos en estos tiempos de aislamiento", mantenía. "Vamos a procurar que el gran esfuerzo que estamos haciendo sea lo más efectivo posible y salgamos de esta situación cuanto antes para recuperar la normalidad que seguro todos ansiamos", concluía.