Tom Holland desafía a Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal a ponerse la camiseta haciendo el pino y ellos responden

Está claro que Tom Holland tiene experiencia siendo Spiderman, pues si no, no habría decidido emular el difícil reto de ponerse la camiseta haciendo el pino. El actor ha decidido hacer el T-Shirt Challenge en Instagram, y es que no había mejor momento que durante la cuarentena. Por ello, pensando que sus compañeros Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds estarían igual de ociosos, los ha retado.

El intérprete británico de 23 años ha enloquecido a sus fans haciendo gala de su forma física, pero también ha hecho gracia el evidente esfuerzo que se ve que ha hecho en este ejercicio. Al terminar, se pone a jadear porque le falta el aire de estar tanto rato haciendo el pino e intentando ponerse la camiseta

Pero una vez que Spiderman ha logrado el reto, los usuarios de las redes esperaban la respuesta de los otros dos actores. La primera de ellas llegó de la mano de Jake Gyllenhaal, quien antes de ponerse manos a la obra quiso bromear un poco con el vídeo de Tom Holland: "¿Cuál es el challenge? ¿Respirar agitadamente sin camiseta?".

Jake Gyllenhaal preguntándole a Tom Holland si el challenge es respirar agitadamente sin camisa jajajajaja pic.twitter.com/paa0ZdkGJE — Valen -86 💜🇪🇸🦅🍒 (@Valen__77) April 1, 2020

Entonces, el actor que interpreta a Misterio en Spiderman: lejos de casa dejó los chistes a un lado y se atrevió con el reto. Hizo el pino y se puso la camiseta en un tiempo récord comparado a su compañero de película.

Jake Gyllenhaal (#Mysterio) aceptó al reto de Tom Holland (#SpiderMan) y le respondió con este divertido video: pic.twitter.com/wZR3F4Bgav — Mundo Vengador (@IniciativaV) April 3, 2020

Pero la sorpresa más grande no la dio la musculatura de Tom Holland ni la de Jake Gyllenhaal, la dio Ryan Reynolds y su reacción al challenge. El intérprete de Deadpool ni hizo el pino ni se quitó la camiseta, hizo gala de su característico humor y se grabó simplemente diciendo "no" con cara de '¿pero qué estáis haciendo?'.