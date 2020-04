A debate, ¿debemos salir de casa con mascarilla? Cataluña recomienda ahora usar protección por el coronavirus

Protección Civil recomienda llevar la nariz y la boca tapados, con una *mascarilla o similar, para ir a comprar". En una actualización de las preguntas y respuestas sobre restricciones por el estado de alarma, Protección Civil apunta ahora esta medida, además de usar guantes para tocar los alimentos, llevar una bolsa o una carretilla propios y lavarse las manos al volver a casa. También sugieren utilizar desinfectantes para limpiar el asa por donde se coge el carro o cesta de la tienda, antes de usarlo.

Pero... los argumentos científicos "no son claros"

Por su parte el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha afirmado que los argumentos científicos sobre el uso de mascarillas "no son claros" pero que, en todo caso, sí que evitan el contagio a terceros. En declaraciones en Catalunya Ràdio, Trilla ha explicado que científicamente "no tiene demasiado sentido" llevarla si estás al aire libre y no te acercas a nadie a menos de dos metros.

Aun así, ha apuntado que como que no sabes si puedes estar contagiado es bueno ponérsela para evitar contagiar nadie y que cuando se entre en una fase de relajación del confinamiento "se recomienda" su uso.

La salida del confinamiento no será de golpe

Por otro lado, ha alertado que la salida de la pandemia del coronavirus será lenta y que aparecerán nuevos casos por lo que hará falta "acotar" para evitar un nuevo "incendio".

Trilla ha explicado que hay comités técnicos del Ministerio de Sanidad que trabajan en cómo será la salida del confinamiento y ha apuntado que uno de los problemas es conocer la estimación real de cuánta gente ha sido infectada y tiene anticuerpos. En todo caso, ha afirmado que no se podrá hacer una liberación de golpe "porque mucha gente todavía se podrá infectar".

Trilla ha explicado que difícilmente se podrá establecer cuando se llegará al pico de contagios porque si las medidas de confinamiento han funcionado será "un pico muy largo, no una montaña". Ha añadido que, en todo caso, el descenso será "gradual" y "probablemente lento".

En este sentido, ha asegurado que se tardará "mucho de tiempo" en que los hospitales recuperen la normalidad y que no se podrán desmantelar las unidades extraordinarias de UCI "hasta que no pase mucho de tiempo".