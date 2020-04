Paula Echevarría y su encontronazo con la prensa en pleno confinamiento

Si hace unos días era la cantante Chenoa quien protagonizó un encontronazo con una reportera al pedirle que respetase la distancia de seguridad y no le acercase tanto el micrófono, ahora ha sido el turno de Paula Echevarría, quien ha estallado con un paparazzi.

La influncer compartió con sus seguidores que un coche la estaba persiguiendo. "Veis ese coche, pues me está siguiendo mientras salgo a hacer mis recados", comenzó explicando.

Una situación que indignó a la ex de David Bustamante y decidió compartirlo a modo de llamamiento para invitar a reflexionar sobre la responsabilidad que deben tener los ciudadanos en estos momentos de confinamiento.

"Yo me pregunto si aquí el confinamiento es solo para algunos o para todos porque yo creo que cotillear la vida de los demás no es de primera necesidad. Es lo que creo. Así que un poquito de respeto. Espero que por lo menos no se baje del coche y no se me acerque", comentó.