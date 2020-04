Trabajo estudiará los despidos en periodo de prueba durante el Covid-19 para que los trabajadores tengan paro

Una de las preguntas que se están haciendo muchos trabajadores que han perdido su trabajo al no haber superado el periodo de prueba es qué va a pasar con ellos teniendo en cuenta que no tienen derecho a prestación por desempleo si previamente habían dejado un trabajo anterior de forma voluntaria para cambiar de empleo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que en su paquete de medidas no ha tenido en cuenta esta circunstancia que algunas empresas están llevando a cabo dejando a los trabajadores desamparados.

En una entrevista en la Cadena Ser, ha señalado que, si una empresa presenta un ERTE no puede "discriminar" a los trabajadores que se encuentren en periodo de pruebas, en situación de internididad o con contrato en prácticas y debe incluirles en el ERTE. No obstante, desde su ministerio no se ha planteado la posibilidad de que la excusa para el despido, sin expediente de por medio, sea este periodo de prueba. "Voy a estudiarlo para que formen parte del sistema de prestación por desempleo", ha asegurado.

Por otro lado, también ha mostrado el compromiso del Gobierno en la renta mínima, que espera llegue pronto al Consejo de Ministros, aunque no ha querido poner una fecha concreta. "Ahora la necesitamos más que nunca. Es clave para dar respuesta a los sectores vulnerables que quedan fuera de esta medida", ha resaltado. "Me consta que están trabajando a máxima velocidad para que tengamos la renta lo antes posible. Con el ministro Escrivá a la cabeza va a salir. Con la renta podremos racionalizar mejor los recursos", ha defendido.

Esta medida servirá, a su juicio, para "reactivar la economía y proteger a la gente" durante un momento tan grave como el actual ."Tenemos que trabajar para que esta crisis sea un paréntesis".

En cuanto a la polémica por el parón económico suscitada entre Gobierno y patronal, Díaz ha asegurado que el Ejecutivo informó tanto a patronal como a sindicatos del endurecimiento de las medidas, pero a diferencia de éstos, la patronal no estaba de acuerdo. No ha aclarado, en cambio, si llegó a consultar con los agentes sociales y se ha limitado a señalar que "seguro que es mejorable el diálogo con los actores políticos y los actores sociales".