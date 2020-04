El tarot del día: del 6 al 12 de abril y estrella de la semana

:3 de bastos, 2 de oros, 10 de oros, 2 de espadas, El Carro: Estas cartas nos dicen que tanto si lo parece como si no esta va a ser una semana algo más positiva o constructiva, los esfuerzos serán más fructíferos o estarán mejor dirigidos. Las principales cartas serían el 3 de bastos, 10 de oros y sobre todo El Carro que estimularán una actitud de avance o progreso, la tendencia a tomar decisiones acertadas, a experimentar una evolución favorable o recibir algún tipo de ayuda del destino, aunque todo ello no tiene por qué ser de un modo estable. En muchos casos simplemente tendréis una actitud más optimista o los acontecimientos os llevarán a tenerla. De todos modos también el 2 de oros y el 2 de espadas indican que habrá momentos de inestabilidad.

LUNES 6



El Loco, 10 de copas, 10 de bastos: El Loco es aquí la carta más importante y nos dice que el día traerá sorpresas o cambios, en general las cosas no serán como se esperan aunque la buena noticia es que en casi todos los casos esto va a ser para bien, incluso si no lo parece. Las dificultades que esperamos para ese día: materiales, familiares o sociales quizás no lleguen a producirse o podríamos hallar inesperadamente una puerta de salida. También tendremos sorpresas agradables en el amor o la familia.

MARTES 7



El Mago, 7 de bastos, 6 de bastos: Los bastos indican que este va a ser un día de muchas inquietudes o ganas de hacer cosas, un momento ideal para tomar alguna iniciativa o desplegar una gran actividad ya sea física o también intelectual. Y por lo mismo también podría ser un día de muchos nervios o desasosiego y podríais obstinaros en cosas poco importantes que os desviarían de lo que realmente os interesa. Puede ser un día muy bueno o fecundo para quienes trabajéis en vuestro propio hogar.

MIÉRCOLES 8



La Papisa, El Carro, El Mundo: Nada menos que hasta tres arcanos mayores nos indican que puede ser un día singularmente destacado ya sea por las cosas que nos sucedan, las vivencias que tengamos o quizás las noticias que podríamos recibir. Pero sobre todo en muchos casos va a ser un día de éxitos, esperanzas realizadas, recibir grandes ayudas que no esperamos o hallar la solución a un importante problema. Esfuerzos o sacrificios que darán el fruto esperado aunque a veces sea más adelante.

JUEVES 9



La Torre, El Mago, La Templanza: La torre nos advierte del riesgo de recibir malas noticias, contrariedades o quizás alguna desgracia, sin embargo La Templanza es una poderosa protección que nos dice que todas esas cosas terminarían siendo para bien, o en su caso tras una adversidad llegaría luego algo mucho mejor. A veces la suerte llegará cuando parece que iba a suceder todo lo contrario. Será un día bueno para quienes trabajen ayudando a otras personas, o nosotros mismos recibiremos ayuda.

VIERNES 10



El Ermitaño, La Justicia, caballo de oros: El Ermitaño advierte que ese día habrá riesgo de caer en pensamientos o emociones negativas porque consideremos que la vida o un ser querido en particular están siendo injustos con nosotros. Tendencia a caer en el desánimo o la melancolía aunque afortunadamente con carácter pasajero ya que ese día también en muchos casos recibiremos buenas noticias en relación con asuntos laborales o financieros y en general la tarde nos irá mejor que la mañana.

SÁBADO 11



As de copas, 9 de espadas, reina de oros: Las espadas indican que ese día habrá riesgo de “turbulencias” en vuestra vida sentimental o familiar. De forma inesperada podrían surgir desencuentros, discusiones o incluso algunos conflictos especialmente hacia la hora de la comida, que muchas veces van a ser consecuencia de tensiones acumuladas por problemas respecto al dinero u otros asuntos materiales. En muchos casos el día va a ser un poco más agradable o incluso favorable para las mujeres.

DOMINGO 12



3 de espadas, La Justicia, caballo de espadas: Este día tendremos la sensación de que las cosas no caminarán como a nosotros nos gustaría o como nos parecería más justo, sobre todo en los asuntos familiares o del corazón. Puede haber tensiones con la pareja, los padres o los hijos, incluso en algunos casos con los amigos más íntimos. Generalmente serán tormentas más o menos intensas pero pasajeras, a menudo por malentendidos o la sensación de que nos están haciendo una injusticia.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA: Esta semana nos topamos con una estrella muy interesante, la gigante anaranjada Baten Kaitos, en la constelación de Ceti (la ballena). La tradición milenaria nos dice que se trata de una estrella difícil para los asuntos mundanos y materiales, bajo su influencia se fue a pique el Titanic en 1912. Sin embargo favorece el desarrollo espiritual y en muchos casos también es muy buena para adentrarse en el mundo esotérico, el desarrollo de lo paranormal y adelantarse hacia el futuro.