La peor noche de Adara Molinero: abandonada y acusada por sus ex

La televisiva Adara Molinero acudió anoche al plató de Supervivientes en calidad de defensora de Elena, su madre, que es una de la concursantes del reality de Telecinco. Sin embargo, durante el transcurso de la noche tuvo que enfrentarse a duras revelaciones y palabras por parte del padre de su hijo y expareja, Hugo Sierra, además de por su exnovio Gianmarco Onestini.

Cabe recordar que Adara Molinero salía con Hugo Sierra hace unos meses, cuando ella entró en Gran Hermano VIP, donde confesó a la audiencia la supuesta mala marcha de su relación con Hugo, además de diversas intimidades.

Tras semanas en el concurso, comenzó una relación dentro de la casa con el italiano Gianmarco, que, tras apenas un par de meses como pareja, acaba de abandonarla y ha regresado a Italia.

Anoche, en las primeras palabras sobre el asunto tras su exclusiva en una conocida revista, Adara aseguró estar "destrozada, pasándolo fatal, intentando asimilarlo", y añadió que "como estoy encerrada en casa todo el día la cabeza no para".

"No he vuelto a hablar con él y no tengo ganas", aseguró sobre Gianmarco, a la par que dijo estar "en shock". Aún así, antes de la separación hubo tiempo para el sexo. "Os peleasteis y luego lo hicisteis tres veces...", confirmaba en plató el presentador de Supervivientes, Jorge Javier Álvarez.

Mientras la gala discurría, Gianmarco tuiteaba. "Cuando el protagonista es la persona ausente quiere decir que quien habla no vale nada", decía con dureza en su mensaje.

Cuando el protagonista es la persona ausente quiere decir que quien habla no vale nada 🤦🏻‍♂️ #SVgala7 — Gianmarco Onestini (@GOnestini) April 2, 2020

Pero para Adara, que además discutió con especial acritud con Bea Retamal, ex granhermana y expulsada de Supervivientes, también tuvo que escuchar a Hugo en la isla asegurando que Adara trató de volver con él aún estando con Gianmarco.

"Hasta que vine a acá [a Supervivientes], Adara siempre quiso reconciliarse conmigo, volver, y fui yo el que no quise, te lo juro por mi hijo, esa es la verdad de las cosas”, dijo Hugo en directo.

“No quería volver con ella porque la segunda vez me decepcionó completamente. La primera vez podría haber un acercamiento, pero cuando volvió del Tiempo de Descuento se acabó del todo”, añadió Castejón.

De nuevo Gianmarco, atento a lo que pasaba en plató, escribió un mensaje en Twitter. "Ya lo sabía, pero la perdoné... Nada nuevo", aseguró.