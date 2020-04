Antonio Pavón abandona 'Supervivientes' por razones médicas y le invitan "a la edición del año que viene"

Supervivientes2020 comenzó este jueves con Jorge Javier Vázquez anunciando a Antonio Pavón, y a todos los concursantes presentes en La Palapa, que el torero debía abandonar el programa "por razones médicas".

"Una situación inesperada ha trastocado nuestros planes de esta noche. El informe médico definitivo que esperaba Antonio Pavón ya ha llegado y recomienda que esta noche debe abandonar el concurso", afirmó el presentador.

Y continuó diciendo que "desde aquí queremos tranquilizar a su familia porque no tiene ninguna lesión de gravedad, pero sí es desaconsejable que permanezca en el concurso en unas condiciones de vida tan extremas".

Vázquez también señaló que "nuestra intención esta noche era abrir un televoto de expulsión entre los desvalidos y el eliminados de esta noche: Fani o Ferre. Pero no se podrá realizar porque Antonio Pavón debe abandonar el concurso".

Por la crisis sanitaria global por el coronavirus "las restricciones aéreas impiden que un nuevo concursante pueda incorporarse a la convivencia, con lo que no abriremos el televoto de eliminación de los desvalidos. Hoy no habrá eliminado definitivo en dicho grupo", explicó el presentador.

El torero intentó quedarse, sin éxito

Tras la lesión del pasado domingo y sus posteriores estudios médicos, Vázquez anunció que "Antonio, las valoraciones médicas pertinentes y las diferentes pruebas que te hemos realizado durante estos días, el equipo médico ha determinado que, teniendo en cuenta la situación extrema que sé que se vive a lo largo de la aventura y los esfuerzos a la que los concursantes están sometidos, no puedes continuar en el concurso. Lo sentimos mucho".

El concursante, abatido por la decisión del programa afirmó que "creo que he luchado mucho para llegar hasta aquí y todo el esfuerzo que he hecho no puede ser en vano. Creo que he sido un buen superviviente y me merezco una oportunidad, con todo el respeto que se merece el equipo médico, bajo mi responsabilidad decido que yo quiero seguir en el concurso me cueste lo que me cueste".

Antonio Pavón no puede continuar en 'Supervivientes 2020' tras el último informe médico y debe regresar a España https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala7pic.twitter.com/uP0ack3PwI — Supervivientes (@Supervivientes) April 2, 2020

Pero los argumentos no convencieron a la dirección del programa, que ya había tomado una decisión, y así se la transmitió Vázquez: "No vamos a jugar con la salud, pero me están diciendo el director por el pinganillo que, si fuera posible, te invitamos a participar en la edición el año que viene".