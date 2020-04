Pablo, feliz con que su cita de 'First dates' no tenga olfato: "Puedo tirarme un pedo y no pasa nada"

La cita entre Ryanne y Pablo este jueves en First dates tuvo algún momento un poco escatológico que, al contrario de lo que se podría pensar, hizo que triunfara el amor entre ambos.

El primero en llegar fue el auxiliar de vuelo, que le comentó a Carlos Sobera que le había llevado a su cita una bola del mundo "para que sepa a lo que me dedico y lo que me gusta".

"Busco una chica normal, formal y que físicamente, me atraiga. Me gustan delgaditas y un poco más bajitas que yo", afirmó Pablo.

Su cita fue Ryanne, coreana, criada en Minnesota y afincada en Barcelona "desde hace 19 años porque me gusta mucho España", señaló.

Ryanne, en 'First dates'. MEDIASET

Sobera quiso saber cuántas parejas "has conseguido en Barcelona". La coreana le dijo que "muy pocas, pero no sé por qué, quizá un poco selectiva y exigente. Eso sí, me gusta mucho viajar".

El presentador al acompañó a la mesa donde esperaba su cita para comenzar la velada. Uno de los momentos más curiosos fue cuando Ryanne le dijo a Pablo que "me gustan los chicos que se cuidan y así poder compartir los batidos de proteínas que me hago en mi casa".

"Mezclo todas las cosas porque no tengo olfato, no puedo oler ni pedos, ni caca, ni nada", afirmó la coreana mientras el auxiliar de vuelo le decía: "No te creo".

Pablo reconoció ante tal afirmación que "si estoy con ella me puedo tirar un pedo y no lo huele, eso es perfecto".

Al final, el albaceteño sí que quiso una segunda cita con Ryanne porque "nos han quedado cosas que hablar y porque seguro que tenemos más temas de conversación". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar porque "me lo he pasado muy bien y me he reído mucho".