Dragata Salvaje no se corta y besa a Sobera nada más llegar a 'First dates': "No me quería ir sin comerle la boca"

First dates vivió este jueves una cita muy especial entre Melany (Iván) y Dragata Salvaje (Juan Jesús) que, de primeras, coincidieron en su atracción hacia Carlos Sobera, al que no dudaron en piropear y algo más...

Melany llegó acompañada de Ida, ya que ambas acudieron al programa de Cuatro en busca del amor. Tras conocer a Lukas, la cita de la tarraconense, la fotógrafa se quedó esperando a la suya.

"Soy muy loca, vivo en mis Mundos de Yupi con mis pajas mentales, mis historias... Vivo la vida súper guay, de luz y color", afirmó en su presentación Melany. "Mi sueño de toda la vida es conocer a Alaska, pero la llamo y no me coge el teléfono".

Su cita fue Dragata Salvaje, que nada más entrar le plantó un beso en la boca a Sobera: "Que ganas tenía, ese hombre ya tiene sus años, pero tiene un plante que no es normal. Yo no me voy sin darle un beso a Carlos, y le he comido toda la boca", afirmó el cocinero.

Melany, también se declaró fan del presentador, al que le dijo que "busco un macho man como tú, me encantas". Y añadió que "me perdería en la frondosidad de su barba, escalaría por ella".

En la cena, nada más brindar sus copas, la tarraconense comentó que "soy soltera, pero no entera, que ya me han...", entonces Dragata Salvaje contestó que "yo soy activa", mientras que su pareja respondió que "y yo pasiva porque soy una chica. No puedo estar con un pasivo, necesito un activo".

Drag Gata Salvaje le dijo que "esto es un personaje, no tengo nada de pluma, no me gusta nada. Soy muy correcto". Entonces Melany reconoció que "a mí me gustan los chicos bien hombres".

El cocinero continuó contando que "soy bisexual y he estado casado dos veces con mujeres. Cuando 'desperté', como yo digo, lo probé todo". Y añadió que "tuve una relación con una chica que fue el amor de mi vida, y lo será. Ahora ella tiene su vida, pero siempre estará en mi mente".

"Luego me casé con una brasileña que solo quería los papeles, fueron 4 años de mi vida perdidos, pero bueno, no pasa nada", afirmó Dragata Salvaje.

Al final, Dragata Salvaje sí que quiso tener una segunda cita: "Pero no como Melany, como chico". La afirmación hizo sonreír a la tarraconense, que también quiso volver a quedar porque "me ha sorprendido más de lo que esperaba"