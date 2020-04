Juan del Val, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "O se hacen test masivos o no vamos a poder con el coronavirus"

El hormiguero: Quédate en casa cerró la semana conectando este jueves con Nuria Roca y su marido, Juan del Val, que también colabora con el programa de Antena 3 y que dio positivo por Covid-19.

Pablo Motos le dijo a Del Val que "te tengo que preguntar, has pasado el coronavirus confinado en tu habitación. Cuéntame la historia desde el principio". El escritor le contestó que "me hice un test porque había estado con algunas personas que estaba seguro de que lo tenían".

"Di positivo y me sorprendí muchísimo porque no he tenido, en ningún momento, ningún síntoma, y me parece bastante preocupante porque buena parte de la población esté igual que yo", señaló.

Y continuó diciendo que "es preocupante porque no tienes conciencia de que lo tienes, sin embargo, puedes contagiar. Es bastante peligroso". El presentador quiso saber si estaba seguro de que no había tenido "nada, nada, nada".

Del Val contestó que "nada, ni mocos, ni tos, ni fiebre... absolutamente nada. Lo primero que pensé cuando me dijeron que lo tenía es que había habido un error en el test". Añadió que "me hice un tratamiento, he estado 11 días aislado metido en mi habitación".

Juan del Val y Nuria Roca, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"Había algunas escenas a las que te acostumbras, pero son tristes, como comer con guantes, que da bastante grima, hacía reuniones con los niños en el pasillo... es duro cuando no puedes tocar a nadie, como le está pasando a buena parte de la población".

El escritor fue tajante al afirmar que "o se hacen test masivos o no vamos a poder con esto. Es así de sencillo. Es importante hacérselo a toda la población, pero sobre todo a los asintomáticos porque pueden estar contagiando".

Para concluir aclaró que "estamos esta conexión Nuria y yo juntos porque he dado negativo", pero Roca añadió que "ahora, por precaución, estoy yo aislada porque perdí el olfato hace una semana y tengo tos".

Motos le contestó a su colaboradora que "te está dando, pero flojo", y ella le respondió que "lo importante es que el que tenga síntomas, que tome precauciones y los que no, que también las tomemos para intentar que esto no se propague".