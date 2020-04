Tu horóscopo diario: viernes 3 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 3 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu secreto estará a salvo con una persona que te es muy querida y en la que realmente tienes mucha confianza. Esta noche le contarás eso que te ronda por la cabeza y que nadie más sabe. Te sentirás mejor y conseguirás dormir profundamente.

Tauro

Eres capaz de hacer cosas muy interesantes y además alguien te va a echar una mano hoy para que termines una de ellas que tienes encima de la mesa y que te está costando un poco rematar. No te preocupes, todo saldrá como habías pensado, muy bien.

Géminis

Cuidado con las infidelidades si estás en pareja porque esta noche no sería de extrañar que tuvieras la tentación de una aventura que te puede llegar a través de las redes sociales. Pero debes de pensar muy bien antes si aceptas las consecuencias.

Cáncer

Tener ilusiones está bien, pero no debes dejarte llevar por las utopías. Hoy no te vendrá mal ser un poco más realista para no llevarte ningún chasco, especialmente con personas que conoces poco. Protegerse no está de más. Observa bien todo.

Leo

Te sentirás muy bien si decides ayudar a un amigo en su problema. Esa empatía te hará salir un poco de tu propio mundo y te llevará a mostrar generosidad y pensar que los demás también tienen asuntos complicados y que no solo tu tienes problemas.

Virgo

Es posible que se produzcan desavenencias en el terreno sentimental porque no vas a estar de acuerdo con tu pareja en algunos temas domésticos y eso, que es la base de la convivencia, andará bastante revuelto. Procura no mostrarte distante, empeoraría las cosas.

Libra

En muchas cosas tienes mucha suerte y privilegios, así que no es momento de ver la botella medio vacía sino medio llena. Mira a tu alrededor y alégrate de estar donde estás y te sentirás muy bien. Olvídate de los errores del pasado, perdónate.

Escorpio

Mejor que hoy procures no cometer esos excesos en la mesa que a veces te permites porque tu organismo no los va a recibir demasiado bien y realmente no es algo que sea demasiado saludable. Ojo. Te vendría bien buscar ayuda para cambiar ciertos hábitos.

Sagitario

Hoy no querrás pensar en nada más que en distraete y pensar sólo en lo que concierne a tu círculo más cercano. Todo eso te lo vas a permitir y en realidad te lo mereces porque últimamente has estado con bastante estrés.

Capricornio

Fin de semana apacible, en el que vas a sentir una recarga física y mental especialmente por la noche si te dedicas a descansar un poco y no pasar revista a lo que tienes que hacer la semana próxima. Déjate llevar con una buena película o una cena íntima.

Acuario

Organiza una actividad que te permita estar donde tienes que estar y con la compañía que debes estar. No es momento de inventar nada que signifique saltarse ciertas reglas que van en beneficio de todos. Tenlo muy en cuenta, reflexiona antes de actuar.

Piscis

Los nervios se incrementan por motivos, seguramente, de trabajo pero puede significar a que ganarás algún dinero extra. Tranquilízate y ponte a funcionar con toda tu buena voluntad. Alguien se acerca a ti para pedirte un favor. Si puedes, hazlo.