Activan la alerta por una fuga en una empresa química de Tarragona

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado la fase de alerta del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) por una fuga en una empresa de La Canonja (Tarragona), donde no se han producido heridos.

En un comunicado, Protección Civil ha explicado que el suceso se ha producido a las 18.42 horas, cuando ha habido una fuga de un tipo de aceite (paratherm) en la empresa Dow Chemical Ibérica, S.A, ubicada en el Polígono Sur de La Canonja.

Al tratarse de un producto caliente, se ha producido un vapor blanco visible y la empresa ha activado la fase de alerta de su plan de autoprotección (PAU) y ha confinado a sus trabajadores preventivamente.

Mossos y Bombers están trabajando en hacer el trasvase del producto fugado en contenedores

El escrito informa de que no se han producido heridos por el accidente y no hay afectación en el exterior, por lo que no han sonado las sirenas de riesgo químico.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado efectivos de los Mossos d'Esquadra y una dotación de Bomberos de la Generalitat, que juntamente con la empresa están trabajando en hacer el trasvase del producto fugado en contenedores.

El pasado martes 16 de enero explotó un depósito de óxido de etileno en la empresa petroquímica Iqoxe, ubicada en el mismo polígono industrial de La Canonja. En el siniestro murieron tres personas.