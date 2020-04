Presidencia informa a los partidos con representación parlamentaria de las medidas del Govern ante la crisis sanitaria

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, durante el encuentro, que se ha llevado a cabo por vía telemática, la consellera Costa ha informado a los partidos sobre las acciones tomadas durante estas semanas por parte del ejecutivo balear para hacer frente a la emergencia sanitaria, así como sobre los últimos datos actualizados sobre la evolución de la enfermedad en el archipiélago.

Asimismo, los representantes de las formaciones han planteado sus cuestiones sobre las actuaciones referentes a las diferentes áreas del ejecutivo, las cuales han sido respondidas por la portavoz.

Por parte de los partidos, han participado en la comisión Silvia Cano, del PSIB; Biel Company, del PP; Jorge Campos, de Vox; Patricia Guasp, de Ciudadanos; Alejandro López, de Podemos; Joan Collet, de MÉS per Mallorca; Lina Pons, del Pi; Josep Castells, de MÉS per Menorca, y Sílvia Tur por parte de Gent per Formentera.

De acuerdo con la Conselleria, esta comisión "es un órgano de nueva creación que se ha puesto en marcha a petición de varios partidos políticos" y que se reunirá con una periodicidad semanal por la vía telemática mientras dure el estado de alarma.

Asimismo, contará con un representante de cada partido, con la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad y con el director general de Relaciones Institucionales, Miquel Àngel Coll. Además, la comisión podrá requerir la participación puntual otros miembros del Govern, en caso de que la temática a tratar así lo requiera.