Oviedo.- El Ayuntamiento también emite un bando para limitar los paseos a perros

De esta forma, el bando establece que los perros podrán salir a pasear tres veces al día como máximo y siempre con una sola persona, no acompañado. No obstante, en el caso de tratarse de familias en la que no fuera posible dejar en el domicilio al menor o persona dependiente, por no quedar ninguna persona a su cargo, podrá acompañar a la persona responsable durante el paseo del animal.

Además, los paseos con los animales deberán respetar un máximo de separación del domicilio de 200 metros, entendiéndose que podrán deambular con su acompañante dentro de este radio en cualquier dirección, y siempre a los efectos de facilitar únicamente sus necesidades fisiológicas.

Añade el Ayuntamiento que los paseos deben realizarse de forma aislada sin contacto con otros usuarios y animales, y extremando las medidas de higiene.