El Parlamento de Canarias renuncia al aumento salarial del 2%

Se trata de una iniciativa adoptada por la Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces que se han celebrado por videoconferencia y donde también se ha acordado que los diputados no percibirán indemnización alguna por la asistencia a las sesiones que se celebren de manera telemática durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma.

Además, las cuantías correspondientes a indemnizaciones por sesiones que no se han celebrado en este periodo, junto a las no percibidas por las sesiones telemáticas, se donarán a distintas organizaciones no gubernamentales, según ha informado la Cámara regional en un comunicado.

Al respecto, el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha resaltado tras ambos encuentros que la institución continuará atento a la evolución de la situación a efectos de coordinar las medidas a adoptar en el futuro en relación a otras cuestiones relativas a gastos derivados de la actividad parlamentaria.

Todo ello, apuntó, se adoptará también en coordinación con el resto de parlamentos autonómicos de toda España a través de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), organización donde Canarias ostenta la vicepresidencia.

COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Por otro lado, la Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces adoptaron de igual modo una serie de acuerdos encaminados a establecer la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento mientras se mantenga el estado de alarma.

Matos comentó que, como primera medida, se establecerá un calendario de comparecencias del presidente de Canarias y de los consejeros del Gobierno ante la Diputación Permanente para dar cuenta de la gestión de cada uno de los departamentos autonómicos sobre el Covid-19.

Asimismo, se convocarán distintas sesiones de coordinación con los presidentes de las comisiones parlamentarias para hacer un diagnóstico y evaluación de las acciones puestas en marcha.

LOS DIPUTADOS CONTINÚAN CON SU ACTIVIDAD DIARIA

Mientras, los diputados del Parlamento canario continúan con su actividad diaria a través de medios telemáticos, atendiendo a aquellas cuestiones que la ciudadanía, organizaciones y colectivos les plantean y trasladándolas como iniciativas a sus grupos políticos.

Por ello, la Cámara regional ha reforzado la herramienta 'El diputado y la diputada responden', a la que se puede acceder a través de la web