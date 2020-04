Coronavirus.-El pic de contagis està superat i el de les UCI arribarà el 9 d'abril, segons un estudi matemàtic de la UPV

Aquesta previsió és "molt sensible" a l'evolució de la pandèmia i es basa tant en les dades que publica diàriament el Ministeri de Sanitat com en un model construït pels investigadors. "És mèrit de tots nosaltres, quedant-nos a casa", subratlla l'equip en el resum del projecte, amb el títol 'Modelització epidemiològica del Covid-19 per a Espanya'.

L'estudi parteix de la hipòtesi d'una eixida escalonada del 25 per cent de la població en quarantena cada set dies des de principis de maig (dies 1, 8, 15 i 22), assumint que es mantindrien les precaucions per a evitar contagis.

La situació actual, amb dades actualitzades fins a l'1 d'abril, és que el pic d'infectats per Covid-19 ja ha passat i que Espanya es troba sobre el picc d'hospitalitzats, després del que totes les gràfiques apunten a "una baixada pronunciada".

En un escenari desfavorable, els espanyols no mantindrien el distanciament social o el bon oratge no afectaria la propagació de la malaltia. Açò podria produir un repunt "important" d'infectats a partir del final del confinament.

Per contra, la situació seria favorable amb bon oratge o manteniment del distanciament social i podria reduir la capacitat de contagi en un terç, suposant que aquest escenari començaria el 15 de maig. L'eixida de la quarantena "a penes" canviaria la tendència a la baixa en el nombre d'infectats.

En clau autonòmica, la predicció sobre l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana és molt similar a la del conjunt d'Espanya. Només varia el picc de les UCI, que arribaria un dia abans el dimecres 8 d'abril.

CAUTELA EN LES PREDICCIONS

La investigació posa l'accent en la incertesa existent sobre l'evolució del Covid-19, per la qual cosa demana prendre totes les prediccions amb cautela. Els seus responsables pretenen seguir treballant en el model i oferir dades més precises progressivament.

Per a realitzar prediccions "més robustes", els matemàtics demanen conéixer tant el percentatge d'hospitalitzats que acaben en les UCI com el de recuperats, a més de "una idea del nombre real d'infectats que hi ha, fins i tot dels asimptomàtics, que encara no es coneix".

Es tracta d'un informe del grup MUNQU de l'Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària de la UPV, format per Clara Burgos, Juan Carlos Cortés, Elena López, David Martínez, Pablo Martínez, Raúl S. Julián i Rafael Jacinto Villanueva, amb la col·laboració dels doctors Javier Díez-Domingo, Rubén Moreno i Noemí García.