Batas hechas con sacos de abono y respiradores para caballos: la lucha precaria de los sanitarios contra el virus

En la tercera semana del estado de alarma por coronavirus, las autoridades ya hablan de que España ha llegado al pico de contagios, pero el personal sanitario sigue trabajando a la máxima capacidad. Con batas hechas con bolsas de abono, adaptando respiradores para caballos al uso humano y dependiendo de las donaciones privadas, según han denunciado trabajadores de hospitales de Móstoles. "¿Dónde están todos esos aviones con material?", señalan.

En algunos hospitales se ha registrado un descenso de la presión, gracias a la ampliación en camas, pero sigue existiendo falta de material, según esas fuentes.

Rafael Rubio trabaja en el área de cirugía, infecciosos y neumología del Hospital Universitario de Móstoles y es delegado del sindicato MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad). Señala que están "saturados".

"Está saturado, los respiradores andan muy limitados, nos han tenido que donar tres respiradores veterinarios, que se usan para caballos y los han adaptado", señala, aunque puntualiza que esos respiradores los tienen reservados y aún no los han usado.

"La UCI estaba llena y han tenido que adaptar reanimación, y de los quirófanos han sacado todas las mesas para dejarlos diáfanos y los tienen todos ocupados,

Sacos de abono

Junto con la falta de respiradores, lo más preocupante es la falta de equipos de protección individual (EPI) y tienen que usar lo que tengan a mano, ya sean batas desechables de un solo uso que al final no lo son, porque las desinfectan con lejía y las lavan, o hacerse batas con bolsas de basura e incluso con sacos de abono.

Batas hechas con sacos de abono. 20MINUTOS

"Te daban una bata al principio de turno y te decían "reutilízala", cuando acabas tu turno le echas lejía y la guardas y mañana otra vez, así durante tres o cuatro días", cuenta Rubio. "Y al tercer o cuarto día cogían y lavaban la bata, se tendían para que se secasen de la manera que pudiese y se volvían a poner".

Nadie puede certifica que una bata desechable lavada sea apta para proteger a nadie, puntializa: "Es una guarrada".

Esta falta de EPI provocó este miércoles un plante de los trabajadores, que se quejaron ante la dirección del centro de esta situación.

"No somos partidarios de esas medidas, pues se está poniendo en riesgo la salud de todos, no solo la de los trabajadores sino al de los pacientes, porque si nosotros contagiamos, al final somos un vector de trasmisión al resto de pacientes y compañeros", señala.

Trabajadores sanitarios cuelgan batas en el techo de un hospital. 20minutos

Vivir de la "caridad"

Rubio denuncia que no está llegando material desde las autoridades y están saliendo adelante gracias a "la caridad de todos los vecinos de Móstoles y de los alrededores".

"No se nos suministran recursos, ¿a dónde va todo el material?"

"No se nos suministran recursos, ¿a dónde va todo el material? Porque a los profesionales sanitarios, y a los no sanitarios, no nos llega absolutamente nada", asegura.

Personas que donan monos impermeables, o sacos de abono y bolsas, o chavales que imprimen en 3D pantallas de protección, son algunos ejemplos de esta ayuda ciudadana. "La gente se está dejando el sueldo y el esfuerzo para ayudarnos".

El delegado sindical denuncia que gran parte de estos problemas vienen de los recortes a la sanidad sufridos en los últimos años. Afirma que en el hospital de Móstoles pasaron de 411 a 323 camas entre 2011 y 2019, y de 2.263 a 1.796 trabajadores en el mismo periodo. "Espero que el día de mañana, cuando todo esto pase, se recuperen toda esas plantillas que se han mermado y saqueado todo este tiempo atrás".

'Crowdfunding' en Alcalá

Una situación similar con relación a la ayuda ciudadana se vive en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

"Seguimos dependiendo de donaciones de empresas y crowdfundings que hace la gente", explica Rubén Herrera, enfermero de Urgencias y delegado sindical de MATS en ese centro. "Una persona de Alcalá ha reunido 15.000 euros y nos está surtiendo de monos, buzos y mascarillas".

"No es lo adecuado según los protocolos, pero gracias a ello estamos bastante mejor"

Tras un SOS lanzado por el hospital, los vecinos de la zona respondieron y llaman todos los días para donar material sanitario. "No es lo adecuado según los protocolos", admite Herrera, "pero gracias a ello estamos bastante mejor que muchos otros hospitales. La gente se ha volcado de forma increíble".

La ampliación en la capacidad del hospital ha dado un respiro, considerando que hasta hace tres días se vivía en una situación desbordante, de "desastre". "Hemos pasado de tener 150 pacientes pendientes de cama a tener solo 50". Se han habilitado las zonas de la biblioteca y el gimnasio, y un hospital de campaña de Médicos sin Fronteras.

También han pasado de 14 a 42 camas de UCI. Pero tanto esta zona como el hospital en general sigue lleno. "Hemos llegado a tener hasta 270 pacientes en urgencias, que normalmente tenemos 90, y ahora estamos por los 150", señala Herrera