Batet se niega a recortar el sueldo a los diputados y solo estudia donar lo que ahorren en viajes en la crisis del coronavirus

El sueldo de diputados y senadores no se recortará por el coronavirus, a menos que ellos voluntariamente así lo decidan. La Mesa del Congreso estudiará en su próxima reunión cómo contribuye para hacer frente a la crisis sanitaria y entre una propuesta para recortar los sueldos de sus señorías en hasta 1.900 euros al mes y buscar recursos en el presupuesto del Congreso, su presidenta, Meritxell Batet, ha optado por lo segundo.

Fuentes parlamentarias han indicado que Batet va a pedir a la Secretaría General que "realice una estimación mensual del ahorro que esta situación está suponiendo para los gastos del Congreso por todos los conceptos, incluidos por ejemplo los gastos de desplazamiento de los parlamentarios, que han dejado de abonarse como consecuencia de la disminución de la asistencia de parlamentarios a las sesiones". Cuando tenga la cantidad ahorrada en marzo "por la reducción de sus actividades presenciales", pide que se estudie "la fórmula jurídica" para dedicar estas cantidades a la lucha contra la COVID-19.

De esta forma, tres semanas después de la declaración del estado de alarma y tras más tiempo aún con la actividad casi paralizada, Batet ha apuntado una fórmula pero que no consiste en que los diputados se bajen sus sueldos. Es precisamente lo que había pedido la CUP para que sus señorías no cobren un complemento salarial que va desde los 900 a los 1.900 euros en concepto de gastos de representación y alojamiento. La Mesa también estudiará esta idea, pero Batet recuerda que "no puede decidir sobre el abono de las retribuciones de los miembros de esta Cámara, y que éstas, a diferencia de otros Parlamentos, no están vinculadas a la asistencia a las sesiones".

En todo caso, la Mesa va a estudiar otras propuestas, como la que ha presentado la CUP pero también la que ha planteado este jueves

in embargo las propuestas recibidas en este sentido se someterán a la Mesa para su discusión, con independencia de las decisiones que pueda adoptar cada grupo o diputado.

Fuentes parlamentarias han indicado que la Mesa va a estudiar en su próxima reunión la petición de la CUP para que los diputados renuncien a una parte de su sueldo que entre aproximadamente 950 euros para los que lo son por Madrid y más de 1.900 para los que han sido elegidos por otras provincias, para pagar gastos de representación o el alojamiento en Madrid.

Fuentes parlamentarias señalan que se trata de una parte del sueldo “irrenunciable”, que sus señorías no pueden decidir no cobrar por su cuenta. En todo caso, el estudio de esta propuesta por parte de la Mesa del Congreso será la primera ocasión en el que la Cámara estudie si rebaja el sueldo de sus señorías, bien en solidaridad con los que verdaderamente sufren las consecuencias económicas del coronavirus y también como compensación a la casi parálisis de la actividad parlamentaria.

En esta situación, otros grupos han hecho reclamaciones en este sentido o directamente han decidido actuar por su cuenta. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue la primera en pedir que los parlamentario renuncien a su indemnización mensual, de hasta 1.921 euros, y que está destinada a “afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara”. Sin embargo, la única iniciativa que había llegado en firme a la Mesa del Congreso este jueves era la de la CUP.

Gastos de desplazamientos

Sin embargo, Batet se ha inclinado por una solución como la que este mismo jueves ha planteado la portavoz de JxCAT, Laura Borràs, que no supone restar cantidades al sueldo de los diputados, sino actuar sobre el presupuesto del Congreso para cubrir los gastos de desplazamientos de los diputados en avión, tren o barco. Son cantidades que sus señorías no perciben, sino que la Cámara reembolsa a las compañías. La propuesta se extiende también a la Cámara Alta y estos fondos deberían destinarse a "hacer frente a la crisis sanitaria".

Des de @JuntsXCat i entre altres mesures previstes, hem proposat a la presidència del @Congreso_Es i del @Senadoesp que facin les modificacions pertinents per tal de destinar l'assignació dels desplaçaments de diputats a contribuir a fer front a la crisi sanitària del #COVID19 . — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 2, 2020

Donativos del PSOE

En todo caso, Batet ha apuntado a la posibilidad de que diputados o grupos parlamentarios puedan adoptar otras decisiones. Es justo lo que ha anunciado el PSOE, que sus diputados y senadores donarán la indemnización -dietas- de entre 950 y 1.900 de cada diputado o senador durante el tiempo que dure la crisis.

El diputado socialista Odón Elorza se ha adelantado al anuncio en redes sociales, donde ha contado que renuncia a indemnización por gastos de desplazamientos “en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado”. Según ha apuntado, son 1.900 euros y también ha dejado ver cierto hartazgo porque es algo que ha dicho que ya había pedido en dos ocasiones.

🏛Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF — Odón Elorza (@odonelorza2011) April 2, 2020

Fuentes socialistas no han ocultado su malestar porque Elorza haya exteriorizado una reflexión que otros diputados y senadores también han comentado internamente en los últimos días y que ha llevado a que el PSOE del Congreso y del Senado haya decidido “donar” esta indemnización a la que ha hecho referencia Elorza a “entidades de carácter social o público” de los territorios de cada diputado yo senador.

🏛️Los senadores/as socialistas donarán las indemnizaciones por funciones representativas mientras dure el confinamiento por el #COVID19



👉Donarán en favor de entidades de carácter social en sus respectivas circunscripciones.#EsteVirusLoParamosUnidos

https://t.co/aBmYM3rEvm — PSOE SENADO (@gpssenado) April 2, 2020

Este donativo es a “título individual” y cada parlamentario socialista podrá empezar a detraer la cantidad correspondiente a su indemnización de la nómina de marzo, la que se acaba de cobrar, aunque de momento los parlamentarios no saben cómo proceder porque el estado de alarma empezó el día 15 y no hay instrucciones precisas sobre si deben donar toda la indemnización o solo la mitad. Por otra parte, otras fuentes del PSOE apuntaban la circunstancia de que los diputados de fuera de Madrid que tienen pisos alquilados en la capital ya han pagado la mensualidad correspondiente a marzo, de cuya nómina ahora deberá detraer la cantidad convenida hacer la donación.

PP y UP no contemplan medidas

En todo caso y hasta que la Mesa del Congreso decida una pauta general para todos los diputados, los socialistas han encontrado esta vía de la donación porque también ellos recuerdan que no pueden renunciar a parte de su sueldo.

Precisamente, esta es la misma situación que se encontraron los diputados de Unidas Podemos cuando llegaron al Congreso en 2015, desde cuando han estado donando, también de manera particular, el excedente de su sueldo que supera el equivalente a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), más los complementos estipulados por hijos o personas dependientes a cargo.

Podemos tiene previsto acabar con este tope salarian en su próxima Asamblea Ciudadana, aplazada también por la emergencia del coronavirus. Hasta entonces, sus grupos en el Congreso y el Senado no tenían previsto reducirse aún más el sueldo por la pandemia, dado que argumentan que ellos llevan años aplicándose un sistema como el que por ejemplo ha anunciado este jueves el PSOE.

Está por ver ahora la posición de los morados ahora que la Mesa va a estudiar la manera de recortar el sueldo de los diputados. También tendrá que posicionase entonces el PP, que este jueves no tenía previsto tomar ninguna medida en este sentido. Que se sepa, solo uno de sus senadores, el leonés Javier Santiago Vélez, que hace unos días provocó malestar en su partido por donar por su cuenta sus 1.950 euros de indemnización para la compra de mascarillas realizadas con impresora 3D para los agentes rurales de la Guardia Civil que trabajan en su provincia.

Sin embargo, de momento, Vélez es una excepción dentro del PP, donde se señala que se trata simplemente de “una decisión individual” la de renunciar a parte del sueldo.