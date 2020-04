Caixa Popular ingressarà la prestació per atur als seus clients el 3 d'abril

L'ingrés dels fons es realitzarà de forma automàtica el 3 d'abril i no serà necessari que els clients de l'entitat financera valenciana, amb dret a la prestació i que van cobrar l'atur el mes passat, realitzen petició o tràmit algun, ha indicat l'entitat en un comunicat.

Per als nous beneficiaris, el cobrament de la prestació es realitzarà a mesura que les autoritats remeten la informació necessària per al pagament a Caixa Popular.

Caixa Popular ofereix així la seua total cooperació amb les autoritats per a alleujar "els efectes econòmics de la greu situació provocada pel coronavirus i reafirma el seu compromís d'aportar mesures de suport a les persones afectades per l'aturada de l'activitat i que es troben en situació de vulnerabilitat".

"ON TOCA ESTAR"

La cooperativa de crèdit va fer públic, dins de la seua iniciativa "On Toca Estar", el seu pla per a ajudar a mitigar els efectes de la crisi en l'economia valenciana provocada pel COVID-19. El pla d'ajudes es conforma, entre altres mesures, per una sèrie de línies de finançament en condicions avantatjoses per a empreses, comerços, autònoms i particulars.

A més, des del dilluns 30 de març, els clients de Caixa Popular no han d'introduir el PIN en les compres inferiors a 50 euros que es realitzen amb el contactless de la targeta o dels dispositius mòbils a través de Ruralvía Pay, Apple Pay o Google Pay, evitant així el contacte i la possibilitat de contagi del Covid-19.

Caixa Popular recomana reduir l'ús de diners en efectiu i evitar els desplaçaments innecessaris a les oficines. Els clients poden realitzar les seues gestions a través de Ruralvía, la banca digital de l'entitat, que permet operar les 24 hores del dia amb absoluta seguretat i normalitat.